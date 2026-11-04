Champions League: Resumen y goles de los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre

Manchester City y Leipzig nos regalaron uno de los mejores partidos de la Jornada 4 de la Champions League con cinco goles en los 90 minutos y cuatro de ellos en la parte complementaria, además de un espectáculo por parte de los dos guardametas.

El equipo de Enzo Maresca se quedó con la victoria gracias a los goles de Enzo Fernández, Erling Haaland y el autogol de Castello Lukeba al minuto 37. Los Citizens no la han pasado muy bien esta temporada, pero la victoria como visitante ayuda al conjunto inglés a recuperar la confianza de cara al parón de invierno.

¿QUIÉN MÁS?, LLEGÓ EL GOL DEL HAALAND 🔥👏🏻



La sonrisa de Erling Haaland lo dijo todo, el noruego anotó su quinto gol de la temporada. #Leipzing 2-3 #ManchesterCity #ChampionsLeagueEnFOX pic.twitter.com/zMsXU2B1Ao — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

Resultados de los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre

En otro partido que llamó la atención, el Borussia Dortmund terminó con el invicto del Real Betis en la Champions League al derrotar al conjunto español 2-1 como local. Álvaro Fidalgo no fue convocado para el compromiso en el Signal Iduna Park.

AEK Atenas 2-3 Real Madrid

Fenerbahce 3-2 Liverpool

Borussia Dortmund 2-1 Real Betis

Porto 4-1 Napoli

PSV 1-2 Club Brujas

Leipzig 2-3 Mancheste City

Lens 1-9 Como

Slavia Praha 1-2 Arsenal

Viking 4-1 Sabah

Tras finalizar la Jornada 4, los únicos dos equipos que mantienen paso perfecto en la Champions League con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid con 12 puntos de 12 posible. El Arsenal los acompaña al seguir invicto pero con un empate en su haber.

⚽️ ¡GOOOOOOOL DE PORTO! ¡ASISTENCIA DE SANTI!



Gabri Veiga define a sangre fría tras un extraordinario pase de Santi y termina al fondo de las redes. 🔥 #ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/5u5r9Oxs1k — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

Estos son los 8 primeros después de 4 jornadas en la Champions League

Estamos a la mitad de la fase de liga y algunos equipos se van perfilando para avanzar directo a los octavos de final de la Champions League, en los que destacan el Paris Saint-Germain y el Real Madrid al seguir con paso perfecto en el torneo internacional.

1.- Paris Saint-Germain - 12 puntos

2.- Real Madrid - 12 puntos

3.- Arsenal - 10 puntos

4.- Como - 9 puntos

5.- Barcelona - 9 puntos

6.- Aston Villa - 9 puntos

7.- Manchester City - 9 puntos

8.- Liverpool - 9 puntos

Cabe recalcar que los clubes que terminen en estas posiciones tras las 8 jornadas, serán los que avancen directo a los octavos de final y el Como sorprende al estar en el cuarto puesto en su primera aparición en el torneo internacional.

DCO