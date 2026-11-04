Champions League: Resumen y goles de los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre

Manchester City y Leipzig nos regalaron uno de los mejores partidos de la Jornada 4 de la Champions League con cinco goles en los 90 minutos y cuatro de ellos en la parte complementaria, además de un espectáculo por parte de los dos guardametas.
El equipo de Enzo Maresca se quedó con la victoria gracias a los goles de Enzo Fernández, Erling Haaland y el autogol de Castello Lukeba al minuto 37. Los Citizens no la han pasado muy bien esta temporada, pero la victoria como visitante ayuda al conjunto inglés a recuperar la confianza de cara al parón de invierno.
Resultados de los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre
En otro partido que llamó la atención, el Borussia Dortmund terminó con el invicto del Real Betis en la Champions League al derrotar al conjunto español 2-1 como local. Álvaro Fidalgo no fue convocado para el compromiso en el Signal Iduna Park.
Como humilla 9-1 al Lens y mete una de las grandes goleadas en la historia de la Champions
- AEK Atenas 2-3 Real Madrid
- Fenerbahce 3-2 Liverpool
- Borussia Dortmund 2-1 Real Betis
- Porto 4-1 Napoli
- PSV 1-2 Club Brujas
- Leipzig 2-3 Mancheste City
- Lens 1-9 Como
- Slavia Praha 1-2 Arsenal
- Viking 4-1 Sabah
Tras finalizar la Jornada 4, los únicos dos equipos que mantienen paso perfecto en la Champions League con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid con 12 puntos de 12 posible. El Arsenal los acompaña al seguir invicto pero con un empate en su haber.
Estos son los 8 primeros después de 4 jornadas en la Champions League
Estamos a la mitad de la fase de liga y algunos equipos se van perfilando para avanzar directo a los octavos de final de la Champions League, en los que destacan el Paris Saint-Germain y el Real Madrid al seguir con paso perfecto en el torneo internacional.
- 1.- Paris Saint-Germain - 12 puntos
- 2.- Real Madrid - 12 puntos
- 3.- Arsenal - 10 puntos
- 4.- Como - 9 puntos
- 5.- Barcelona - 9 puntos
- 6.- Aston Villa - 9 puntos
- 7.- Manchester City - 9 puntos
- 8.- Liverpool - 9 puntos
Cabe recalcar que los clubes que terminen en estas posiciones tras las 8 jornadas, serán los que avancen directo a los octavos de final y el Como sorprende al estar en el cuarto puesto en su primera aparición en el torneo internacional.
DCO