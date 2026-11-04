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Champions League: Resumen y goles de los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre

Llegó a su fin una jornada más de la Champions League en la que solo dos equipos mantienen el paso perfecto en lo que va del torneo

Jugadores del City celebran una de sus anotaciones.
Jugadores del City celebran una de sus anotaciones. Foto: AP
Por:
Diego Chávez Ortiz

Manchester City y Leipzig nos regalaron uno de los mejores partidos de la Jornada 4 de la Champions League con cinco goles en los 90 minutos y cuatro de ellos en la parte complementaria, además de un espectáculo por parte de los dos guardametas.

El equipo de Enzo Maresca se quedó con la victoria gracias a los goles de Enzo Fernández, Erling Haaland y el autogol de Castello Lukeba al minuto 37. Los Citizens no la han pasado muy bien esta temporada, pero la victoria como visitante ayuda al conjunto inglés a recuperar la confianza de cara al parón de invierno.

Resultados de los partidos de HOY miércoles 4 de noviembre

En otro partido que llamó la atención, el Borussia Dortmund terminó con el invicto del Real Betis en la Champions League al derrotar al conjunto español 2-1 como local. Álvaro Fidalgo no fue convocado para el compromiso en el Signal Iduna Park.

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  • AEK Atenas 2-3 Real Madrid
  • Fenerbahce 3-2 Liverpool
  • Borussia Dortmund 2-1 Real Betis
  • Porto 4-1 Napoli
  • PSV 1-2 Club Brujas
  • Leipzig 2-3 Mancheste City
  • Lens 1-9 Como
  • Slavia Praha 1-2 Arsenal
  • Viking 4-1 Sabah

Tras finalizar la Jornada 4, los únicos dos equipos que mantienen paso perfecto en la Champions League con el Paris Saint-Germain y el Real Madrid con 12 puntos de 12 posible. El Arsenal los acompaña al seguir invicto pero con un empate en su haber.

Estos son los 8 primeros después de 4 jornadas en la Champions League

Estamos a la mitad de la fase de liga y algunos equipos se van perfilando para avanzar directo a los octavos de final de la Champions League, en los que destacan el Paris Saint-Germain y el Real Madrid al seguir con paso perfecto en el torneo internacional.

  • 1.- Paris Saint-Germain - 12 puntos
  • 2.- Real Madrid - 12 puntos
  • 3.- Arsenal - 10 puntos
  • 4.- Como - 9 puntos
  • 5.- Barcelona - 9 puntos
  • 6.- Aston Villa - 9 puntos
  • 7.- Manchester City - 9 puntos
  • 8.- Liverpool - 9 puntos

Cabe recalcar que los clubes que terminen en estas posiciones tras las 8 jornadas, serán los que avancen directo a los octavos de final y el Como sorprende al estar en el cuarto puesto en su primera aparición en el torneo internacional.

DCO

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