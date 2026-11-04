Oliver Trejo conquistó la primera carrera de la F4 NACAM en el Gran Premio de la CDMX 2026

La emoción y la adrenalina se hicieron presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto Oliver Trejo, del equipo RAM Racing, conquistó una importante victoria en la primera carrera de la FIA NACAM Fórmula 4, disputada en el marco del segundo día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 de Fórmula 1.

En una competencia que puso de manifiesto el talento y la competitividad de los jóvenes pilotos. Trejo logró imponer su ritmo desde el inicio de la carrera sobre el trazado capitalino, consiguiendo cruzar la línea de meta en la primera posición y adjudicándose la bandera a cuadros en uno de los escenarios más importantes del deporte motor internacional.

Oliver Trejo durante la carrera en el AHR. ı Foto: Cortesía

La segunda posición correspondió a Alan Zezatti, del equipo Alessandros Racing, quien protagonizó una destacada actuación para asegurar un lugar en el podio de esta importante competencia. Por su parte, Leonardo Mancera, también integrante de Alessandros Racing, completó los tres primeros lugares, cerrando una sobresaliente participación para la escudería, que logró colocar a dos de sus representantes entre los mejores de la jornada.

De esta manera, RAM Racing y Alessandros Racing fueron protagonistas de una competencia que reafirmó el alto nivel deportivo de la FIA NACAM Fórmula 4, categoría que celebra su undécima participación como serie de soporte de la Fórmula 1 en territorio mexicano.

Oliver Trejo celebra su victoria. ı Foto: Cortesía

La victoria de Oliver Trejo representa un resultado significativo para el piloto y su equipo, al conseguir imponerse en una de las competencias de mayor proyección internacional dentro del calendario de la categoría.¿

Con este resultado, la FIA NACAM Fórmula 4 continúa ofreciendo un importante escaparate para el desarrollo de nuevos talentos, quienes tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades ante miles de aficionados reunidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO