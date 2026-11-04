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Como humilla 9-1 al Lens y mete una de las grandes goleadas en la historia de la Champions

El Como consiguió su tercera victoria en la historia de la Champions League y lo hizo humillando 9-1 de visita al Lens en Francia

El Como humilla 9-1 al Lens en la Champions
El Como humilla 9-1 al Lens en la Champions Foto: AP
Por:
Alejandro Ayala

El equipo sensación de Europa lo volvió a hacer. El Como 1907 consiguió su tercera victoria en la historia de la Champions League y lo hizo nada menos que humillando 9-1 de visita al Lens en Francia, partido que entra en la lista de las grandes goleadas de la competencia continental.

Con dianas de Martín Baturina, Mattia Liberali, Marc-Oliver Kempf, Lucas Da Cunha, Nico Paz, Matteo Papaccioli y triplete de Anastasios Douvikas, el Como se convirtió en el primer equipo de la historia de la Liga de Campeones que anota ocho veces como visita, rompiendo la marca de siete dianas que tenían ocho escuadras.

Este 9-1 del Como al Lens se coloca como la mayor goleada en la Champions. Supera la del Bayern Múnich 9-2 Dinamo Zagreb en la fase de grupos de la fase de liga 2024-2025. La diferencia es que los alemanes recibieron una diana más que los italianos.

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En su campaña debut en la Champions, el Como, al mando del español Cesc Fabregas, se ha convertido en un gran animador del certamen y en su cotejo ante el Lens obtuvo una cómoda ventaja de siete goles de diferencia, que a su vez entra entre las victorias más abultadas del torneo.

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