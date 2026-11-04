¿Por qué Álvaro Fidalgo no fue convocado con el Real Betis para la Champions League?

Álvaro Fidalgo no ha podido adjudicarse una posición en el once inicial del Real Betis desde su llegada al futbol de Europa. El mediocampista mexicano ha batallado muchísimo para sumar minutos con los Verdiblancos y en esta ocasión se quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Borussia Dortmund en la Champions League.

El conjunto español confirmó que “finalmente Fidalgo no viaja a Dortmund para el partido de Champions League debido a un proceso vírico”, el último partido que disputó Álvaro Fidalgo con el Real Betis fue el 25 de octubre ante el Celta de Vigo y en Champions League fue el 8 de septiembre ante el Lille.

Finalmente Fidalgo no viaja a Dortmund para el partido de Champions League debido a un proceso vírico. https://t.co/BJgqI5fbY7 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 3, 2026

Álvaro Fidalgo no ha sido titular con el Real Betis en la temporada

Álvaro Fidalgo no la pasa bien en la temporada con el Real Betis, ya que el mexicano suma pocos minutos con el equipo de Manuel Pellegrini y tampoco ha sido titular en lo que va de la campaña, así que se encienden las alarmas en el entorno del mexicano.

El Maguito ha disputado ocho compromisos con el Real Betis, siete en LaLiga y uno en Champions League, y en todos ha entrado al campo desde el banquillo, mientras que en nueve cotejos se ha quedado en la banca sin poder ingresar al rectángulo verde.

El mediocampista de 29 años comienza a preocuparse por su falta de minutos con los Verdiblancos por dos cuestiones. La primera, sus llamados con la Selección Mexicana y la segunda, que puede existir un posible préstamo a otro equipo de España que sea de media tabla para abajo.

Álvaro Fidalgo en un partido con el Betis ı Foto: Especial

¿Cuándo podría volver Álvaro Fidalgo a la actividad con el Real Betis?

Álvaro Fidalgo debe de recuperarse del proceso vírico que lo dejó fuera de la convocatoria del Real Betis para el partido de Champions League ante el Borussia Dortmund.

El siguiente encuentro del equipo español en la temporada será el domingo 8 de noviembre a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, cuando los Verdiblancos se enfrenten ante el Elche en LaLiga de España.

Este sería el día en el que Álvaro Fidalgo pueda volver a tener actividad con su equipo en la campaña, aunque todo dependerá de su recuperación y si Manuel Pellegrini le dará minutos en el cotejo ante el Elche.

DCO