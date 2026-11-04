Lionel Scaloni revela su convocatoria para la época post-Leo Messi; ¿quién será el nuevo 10 de la Albiceleste?

Después de la despedida que tuvo Leo Messi hace unas semanas en el Estadio Monumental, Lionel Scaloni presentó esta semana su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre para iniciar la era post-Leo Messi que arranca el próximo 13 de noviembre.

El entrenador argentino eligió a sus 28 guerreros para los partidos que tendrán ante Uruguay y Costa Rica, además de que será hasta el primer encuentro de la Albiceleste cuando conozcamos al jugador que utilizará el dorsal ‘10′ en la espalda tras al retiro de Leo Messi de la Selección Argentina.

Primera convocatoria de Argentina tras la despedida de Leo Messi

Lionel Scaloni realizó un llamado lleno de experiencia y de juventud, en busca de realizar un cambio generacional con jugadores como Juan Musso, Nico Paz, Valentín Barco o Giuliano Simeone.

Porteros

Emiliano Martínez - Chelsea

Gerónimo Rulli - Manchester City

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensas

Santiago Beltrán - River Plate

Gonzalo Montiel - River Plate

Agustín Giay - Palmeiras

Aaron Anselmino - Chelsea

Mariano Troilo - Parma

Leonardo Balerdi - Roma

Lisandro Martínez - Manchester United

Facundo Medina - Bayer Leverkusen

Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon

Román Vega - Zenit

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como

Exequiel Palacios - Ipswich Town

Valentín Barco - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Enzo Fernández - Manchester City

Nicolás Paz - Como

Matías Soulé - Roma

Franco Mastantuono - Fiorentina

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Delanteros

Gianluca Prestianni - Benfica

Thiago Almada - River Plate

Jose Manuel López - Palmeiras

Santiago Castro - Roma

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Algunos aficionados piensan que Nico Paz será el reemplazo de Leo Messi en esa posición, ya que es el mejor futbolista actualmente que puede fungir como extremo derecho del equipo de Lionel Scaloni de cara a la Copa América.

DCO