Lionel Scaloni revela su convocatoria para la época post-Leo Messi; ¿quién será el nuevo 10 de la Albiceleste?

Después de la despedida que tuvo Leo Messi hace unas semanas en el Estadio Monumental, Lionel Scaloni presentó esta semana su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre para iniciar la era post-Leo Messi que arranca el próximo 13 de noviembre.
El entrenador argentino eligió a sus 28 guerreros para los partidos que tendrán ante Uruguay y Costa Rica, además de que será hasta el primer encuentro de la Albiceleste cuando conozcamos al jugador que utilizará el dorsal ‘10′ en la espalda tras al retiro de Leo Messi de la Selección Argentina.
Primera convocatoria de Argentina tras la despedida de Leo Messi
Lionel Scaloni realizó un llamado lleno de experiencia y de juventud, en busca de realizar un cambio generacional con jugadores como Juan Musso, Nico Paz, Valentín Barco o Giuliano Simeone.
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Porteros
- Emiliano Martínez - Chelsea
- Gerónimo Rulli - Manchester City
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensas
- Santiago Beltrán - River Plate
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Agustín Giay - Palmeiras
- Aaron Anselmino - Chelsea
- Mariano Troilo - Parma
- Leonardo Balerdi - Roma
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Facundo Medina - Bayer Leverkusen
- Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon
- Román Vega - Zenit
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Mediocampistas
- Máximo Perrone - Como
- Exequiel Palacios - Ipswich Town
- Valentín Barco - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Enzo Fernández - Manchester City
- Nicolás Paz - Como
- Matías Soulé - Roma
- Franco Mastantuono - Fiorentina
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Delanteros
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Thiago Almada - River Plate
- Jose Manuel López - Palmeiras
- Santiago Castro - Roma
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Algunos aficionados piensan que Nico Paz será el reemplazo de Leo Messi en esa posición, ya que es el mejor futbolista actualmente que puede fungir como extremo derecho del equipo de Lionel Scaloni de cara a la Copa América.
DCO