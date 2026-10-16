¿Por qué el 16 de octubre es uno de los días más especiales en la vida de Leo Messi?

Leo Messi es uno de los mejores jugadores en la historia del futbol mundial y el argentino tiene fechas importantes en su carrera profesional. Una de ellas es el 16 de octubre, pero muchos se preguntan ¿por qué? ya que no fue el día que ganó la Copa del Mundo ni cuando nació su primer hijo.

La razón por la que el 16 de octubre es una de las fechas más importantes de Leo Messi es por su debut como futbolista profesional con el FC Barcelona. El rosarino se fue a España cuando tenía 13 años, en el 2000, y en 2004 logró hacer su debut con el conjunto blaugrana cuando entró de cambio al minuto 82 en lugar de Deco. Lucía el dorsal ‘30′.

Hoy hace 22 años que Leo Messi cumplió su sueño de debutar con la camiseta del Barça 🐐



Aquel 16 de octubre del 2004 marcó el inicio de una historia de éxitos compartidos que nunca olvidaremos 💙❤️ pic.twitter.com/2pw6iQXZbh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2026

¿Contra qué equipo realizó su debut Leo Messi?

Leo Messi arrancó una carrera llena de título el 16 de octubre de 2004, cuando el argentino entró de cambio en el derbi catalán ante el Espanyol de Barcelona.

El rosarino pasó cuatro años en la Masia antes de dar el salto al primer equipo, el cual después se convertiría en uno de los mejores del mundo con jugadores como Ronaldinho, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Carles Puyol siendo compañeros de Messi.

El primer partido del delantero argentino con el Barcelona fue una victoria 1-0 ante el Espanyol en el arranque de la campaña 2004/2005. Leo Messi ya había jugado antes como culé, pero en un partido amistoso ante el Porto el 16 de noviembre de 2003 y su primer encuentro oficial como blaugrana llegó poco menos de un año después.

Leo Messi celebra uno de sus goles junto a Germán Berterame. ı Foto: AP

¿Cuándo marcó su primer gol Leo Messi con el Barcelona?

Leo Messi debutó con el Barcelona el 16 de octubre de 2004 y desde entonces su calidad lo mantuvo en el once inicial del conjunto blaugrana, pero su gol llegó siete meses después en un compromiso en LaLiga.

El argentino ingresó al 88′ en un partido ante el Albacete y minutos más tarde consiguió su primera notación, aunque fue anulada. En el 91′, a pase de Ronaldinho, el rosarino definió con una vaselina por encima del portero para hacerse presente en el marcador.

Ese momento quedó grabado en la memoria de Leo Messi y de la afición del Barcelona, además de que dejaron una postal hermosa con Ronaldinho cargando al argentino en su espalda para celebrar su primer gol como culé.

DCO