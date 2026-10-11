Leo Messi incluye a Gilberto Mora entre las mejores 10 promesas del futbol mundial (VIDEO)

Leo Messi incluye a Gilberto Mora como una de las promesas del futbol mundial.

Leo Messi es una vox autorizada para hablar del futuro del futbol mundial y en esta ocasión en un comercial para Adidas, el astro argentino mostró los nombres de los 10 futbolistas que actualmente son promesas para el balompié. Leo Messi puso a Gilberto Mora en este listado y describió al mexicano como un jugador maduro, con calidad y técnica.

En la lista y el video que circula en redes sociales aparecen Tomás Aranda, Can Uzun, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede. El nombre del mexicano llamó la atención, ya que con 17 años, casi 18, está cerca de irse a Europa.

a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

Leo Messi podría tener su propia línea de tenis con Adidas

Leo Messi escribió una historia dentro del futbol mundial llena de éxitos y títulos. Desde que inició su carrera en el FC Barcelona, Adidas lo buscó para patrocinarlo y ser la marca que acompañara al argentino en toda su carrera.

La empresa alemana sabe que quedan poco años de Leo Messi en el futbol mundial, pero no quieren que se vaya sin dejar un legado con ellos, así que parece que el comercial donde aparece Gilberto Mora es la llegada de un zapato que llevará su nombre.

En el video aparece un tenis color rojo con una silueta que ya fue vista en el último partido de Leo Messi con Argentina y la que utilizó el jugador del Inter Miami en el Mundial 2026. Todo indica que este zapato de futbol será la marca que deje el rosarino en la marca de las tres rayas con el logo de Messi +10.

Gilberto Mora se estrenó como el nuevo 10 de la Selección Mexicana. ı Foto: Mexsport

Gilberto Mora está cerca de irse a Europa

El sueño de un niño podría ser la alegría de toda una afición, pues Gilberto Mora está a días de cumplir 18 años y se podría confirmar su llegada a Europa el próximo 14 de octubre cuando el mediocampista de Xolos llegue a la mayoría de edad.

Varios reportes desde el viejo continente indican que el joven mexicano podría llegar a un grande de la Premier League como el Arsenal, el actual campeón de la liga de Inglaterra. En caso de que esto ocurra Gilberto Mora se rodaría de los mejores jugadores del mundo como: Declan Rice, Bukayo Saka o Martin Odegaard.

Aunque llegaría a un vestuario lleno de estrellas, las oportunidades de estar en el 11 inicial de Mikel Arteta no se esfuman, ya que el técnico español le ha dado la oportunidad a jóvenes de la cantera Gunner que tienen 16 o 17 años.

DCO