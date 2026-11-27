Un sujeto entró a la cancha con un patín eléctrico en pleno partido de futbol.

Un hecho surrealista e increíble se presentó en un partido de futbol de Polonia, luego de que un aficionado ingresó a la cancha en un patín eléctrico, una situación que causó el asombro de los jugadores, del árbitro y de los espectadores en las tribunas.

El singular suceso se presentó en el tramo final del duelo entre Stal Stalowa Wola y Legia II de Varsovia, correspondiente a la Jornada 18 de la Tercera División del balompié polaco.

🇵🇱 En la Liga de Polonia se infiltró un hincha con una PATINETA, empezó a pasear por toda la cancha y los de seguridad no lo podían atrapar JAJAJAJAJA pic.twitter.com/prkpzwyDZP — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) November 27, 2026

El partido ya estaba en el tiempo de compensación cuando de repente un sujeto se metió al campo de juego con un patín eléctrico, con el cual comenzó a moverse por distintos sectores de la cancha.

Guardas de seguridad corretean al aficionado

Varios guardias de seguridad ingresaron a la cancha para perseguir al aficionado que se desplazaba rápidamente en su patín eléctrico.

El insólito hecho obligó al árbitro a interrumpir temporalmente el encuentro. De acuerdo con el medio local WP SportoweFakty, el personal de seguridad del estadio no reaccionó de inmediato ante la situación.

Se desconoce cómo fue que le hizo este fan para meterse a la cancha en pleno partido con su patín del diablo y también si las autoridades lograron detenerlo.

Narrador queda atónito tras el peculiar ingreso a la cancha

El comentarista Adam Delimat, quien narró el partido entre Stal Stalowa Wola y Legia II de Varsovia para la plataforma PZPN+, reconoció su desconcierto tras haber visto al aficionado entrar a la cancha con su patín eléctrico.

El periodista polaco, radicado en Nueva York, admitió que no recordaba haber visto una invasión de campo de este tipo.

Al margen de lo sucedido, dentro de la cancha ya había habido muchas emociones y dramas, pues el Stal Stalowa Wola se recuperó de una desventaja de 2-0 para imponerse 3-2.

El surrealista hecho generó reacciones de humor, pero también cuestionamientos acerca de cómo fue posible que un aficionado lograra meterse al campo con un patín eléctrico.

EVG