Futbolistas del América antes de la ida de cuartos de final del Apertura 2026 ante el Monterrey.

El América ya conoce a su primer fichaje para el Clausura 2027 de la Liga MX, a pesar de que se encuentra en plena disputa de su serie de cuartos de final del Apertura 2026 contra el Monterrey.

De acuerdo con información de otros medios, el primer refuerzo de las Águilas para el próximo torneo es el brasileño Rodrigo Dourado, quien volverá a las filas azulcremas luego de que concluyó su préstamo de seis meses con los Bravos de Ciudad Juárez.

🚨¡OFICIAL!🚨



Rodrigo Dourado regresará al Club América. 🔙



De manera oficial, Juárez anunció la salida del Brasileño. Debe reportar con América en Enero. 🗓️



¿Qué harían con él? 🤔 pic.twitter.com/AREPX0OcNZ — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) November 26, 2026

El equipo fronterizo anunció la baja de cinco futbolistas tras el Apertura 2026, campaña en la que culminó en la última posición, y entre ellos está precisamente Rodrigo Dourado, quien deberá reportar con el América, club que es propietario de sus derechos federativos.

Los números de Rodrigo Dourado con el América

Rodrigo Dourado se unió al plantel del América para el Clausura 2026 después de cuatro años con el Atlético de San Luis.

En su primera campaña con los de Coapa, el mediocampista defensivo brasileño tuvo participación en 22 partidos oficiales con los azulcremas, con los que también registró un gol y una asistencia.

Cuando Guillermo Almada fue anunciado como el sucesor de André Jardine en la dirección técnica del América, el uruguayo no consideró entre sus planes a Rodrigo Dourado, razón por la cual el sudamericano se unió a la plantilla de los Bravos.

Con FC Juárez, el brasileño tuvo participación en 12 cotejos en el Apertura 2026, en 10 de ellos como titular y anotó un gol, el cual hizo en el empate 1-1 contra Xolos en la Jornada 11 de la Liga MX.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si Rodrigo Dourado entra en los planes del América para el Clausura 2027, lo cual se sabrá cuando termine la participación del club capitalino en la Liguilla del Apertura 2026.

¿Cuándo empieza el Clausura 2027 de la Liga MX?

El Torneo Clausura 2027 de la Liga MX dará inicio el 9 de enero, que será el segundo viernes del año.

Independientemente de cuándo concluya el Apertura 2026 (ya sea el 13 o el 27 de diciembre), el arranque del próximo torneo ya tiene fecha definida.

Si el Toluca es uno de los finalistas, el Apertura 2026 concluiría el 27 de diciembre, esto debido a que los Diablos Rojos disputarán la Copa Intercontinental de la FIFA a partir del 9 de diciembre.

EVG