Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Lo sucedido el viernes en Guasave viene a confirmar que los cárteles si algo han venido haciendo es extenderse en el territorio.

Van controlando municipios y estados en los cuales acaban teniendo el control de todas sus “actividades”. A partir del operativo para detener a El Chapo Isidro quedó en claro que la reacción en contra del operativo se extendió a todo el norte. Igual pasó cuando murió El Mencho, del cual, por cierto, seguimos sin tener imágenes de la operación que le costó la vida. La reacción que provocó el operativo en muchas ciudades del país fue una prueba más de cómo se han expandido los cárteles bajo una estrategia que les permite tener una presencia destacada. Una de las secuelas es que en muchos municipios han construido una base social.

Las reacciones por el operativo contra el líder del CJNG llegaron hasta el sur del país. En Juchitán, Oaxaca, se presentaron bloqueos y quema de camiones, igual sucedió en Tabasco, Veracruz y, obviamente, en Jalisco.

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Los cárteles controlan de muchas maneras territorios. En algunos casos someten a la población con la complicidad que tienen con las autoridades. En otros casos se integran en las comunidades con las cuales construyen una base social que en muchos casos les ayuda a que les alerten en sus operaciones, a la vez que surten de víveres de manera pública sin reparo alguno.

Controlar el territorio es expandir el negocio. Es tener elementos para poder desarrollar estrategias que les permitan fortalecer el negocio, y también hacer a un lado a los otros cárteles. Todo esto no puede ser posible sin que tengan nexos con la autoridad. La relación de complicidad les permite no sólo desarrollarse en territorio, sino en este proceso, lograr que la autoridad esté en algún sentido a su servicio.

Hay muchos casos documentados en que la delincuencia organizada apoya a candidatos en procesos electorales y luego que éstos triunfan tienen que pagar la cuota del “apoyo”. Son terrenos en que se está en medio de reglas no escritas que si no se cumplen, termina todo mal. Paradójicamente en muchas ocasiones esta “relación” es la que permite la gobernabilidad.

A menudo en muchos municipios sucede que pareciera que las cosas están en paz, lo que pasa es que existe una paxnarca en que la delincuencia organizada impone sus leyes, al final tienen a una o uno de los suyos en el poder político.

Otro de los grandes problemas de todo esto es en que quienes nutren y fortalecen a los cárteles están siendo los jóvenes. El discurso de que gracias a los programas sociales las cosas están cambiando entre ellos, en pocos casos es cierto.

La cuota más alta de personas muertas por hechos violentos en el país la ponen los jóvenes. Muchos de ellos forman parte de la delincuencia organizada, ya sea porque fueron reclutados de manera engañosa o a fuerza, o porque optaron por ser parte de estos grupos en la búsqueda de condiciones favorables de vida para sus familias y para ellos mismos. Es un mundo al que entran por diferentes circunstancias, y que al final pueden terminar de tal manera integrados que acaban por asumirlo como su forma de vida.

No es tan cierto que los programas sociales le están cambiando la vida a los jóvenes. Los hechos dicen otra cosa. Las becas funcionan en algunos casos, pero en algunas comunidades lo que funciona es integrarse a la delincuencia organizada. Los jóvenes buscan condiciones de vida distintas por la forma en que viven ellos y sus familias.

El narco determina en muchos territorios del país quién entra y quién sale, quién gobierna, y qué deben hacer las autoridades.

Es su territorio.

RESQUICIOS.

En la medida en que pasa el tiempo Rubén Rocha Moya se va convirtiendo en una auténtica piedra en el zapato. Se le sigue defendiendo como si se tuviera conocimiento pleno de su inocencia. En medio de esto, muchos otros personajes con presuntas responsabilidades delincuenciales les lanzan los focos rojos, quizá porque no son cercanos.