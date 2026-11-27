Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

José Francisco Ruiz Massieu habría cumplido 80 años este 2026. Para recordarlo, sus hijas, Daniela y Claudia Ruiz Massieu, presentaron el pasado 23 de noviembre en el Club de Industriales el libro Fractales de una vida: José Francisco Ruiz Massieu, 80 al infinito. Los comentaristas fueron el exsenador Emilio Gamboa Patrón, el exministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el periodista Leonardo Kourchenko. Son 80 fragmentos de su pensamiento, de sus discursos, de sus cartas y de su vida familiar.

Ruiz Massieu fue gobernador de Guerrero de 1987 a 1993, director del Infonavit y secretario general del PRI, entre muchos otros cargos relevantes. La mañana del 28 de septiembre de 1994, al salir de una reunión con diputados electos en el Hotel Casa Blanca, en la calle de Lafragua, Daniel Aguilar Treviño le disparó en el cuello cuando subía a su auto. Tenía 48 años. Más de tres décadas después, lo que se dijo en esa presentación sonó a actualidad pura.

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CARÁTULA del libro que presentaron Daniela y Claudia Ruiz Massieu, el miércoles ı Foto: Especial

El exsenador Emilio Gamboa Patrón, quien fue coordinador del PRI en el Senado, habló como amigo.

Le dirigió sus palabras directamente a José Francisco, como si estuviera ahí. Dijo que a quienes compartieron con él aquellos años les queda una responsabilidad: no hablar de renovación como si fuera una palabra vacía. “Renovar significa estudiar, escuchar, corregir y construir instituciones que le sirvan a la gente. Significa tener el valor de defender lo que uno cree y la humildad de reconocer lo que puede cambiar”.

Luego lanzó la pregunta que atravesó toda la tarde: “¿Estamos en México a la altura de la política que se requiere?”. Y se respondió con la vida de su amigo: “Prepararse, trabajar, gobernar con propósito y no dejar de pensar en México y su gente”. Gamboa insistió en que México necesita políticos preparados, capaces de dialogar, de construir acuerdos y de poner el interés público en el centro de sus decisiones. Y recordó que la historia de Ruiz Massieu no pertenece sólo a un partido ni a una generación. “Recordarte es reconocer lo que hiciste y preguntarnos qué nos corresponde hacer hoy a nosotros mismos”.

Pero quizá lo más emotivo fue cuando habló del padre. Dijo que su vida no puede contarse sólo por sus cargos, sus libros o su inteligencia, y que su familia ocupa un lugar esencial en su historia. Contó que fue Daniela quien le llamó para platicarle la idea del libro, con fotos, discursos y cartas, y que el resultado es “un libro muy creativo, no es un libro que nos pueda aburrir”. De Daniela destacó su vocación por la educación y sus años en la Dirección de Administración del ITAM. De Claudia recordó su paso por la Secretaría de Turismo, donde, bromeó, ella era su jefa; su trabajo como canciller, cuando “se sintió la mano de México en todas partes del mundo”, y su etapa como presidenta del PRI.

Gamboa leyó también las cartas de los nietos que no conocieron a su abuelo. “Lo extraño sin haberlo conocido”, escribió uno de ellos. Renovó, dijo, su compromiso con una convicción que los unió: que la política, cuando se ejerce con ideas y con responsabilidad, todavía puede mejorar la vida de miles de mexicanos. Y cerró: “Como amigo me haces falta. Como político, reconozco la huella que dejaste”.

El exministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que no lo conoció en vida, habló de su obra jurídica. Recordó que, como gobernador, creó en 1987 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guerrero, para que los ciudadanos pudieran impugnar los actos del Gobierno que él mismo encabezaba. Y rescató una de sus frases: “Entre más se pretenda cambiar, más se requiere el derecho”.

El periodista Leonardo Kourchenko leyó varias frases de Ruiz Massieu que, dijo, colocaría en letras doradas en San Lázaro y en el Senado. Una de ellas: “Unidad no es unanimidad”. La relacionó con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados.

También se recordó la vida familiar de José Francisco. Claudia Ruiz Massieu, hoy diputada federal, compartió uno de los aforismos de su padre que tiene muy presentes: «Quien no es feliz traiciona a sus padres». Dijo que ella y Daniela aprendieron a honrarlo todos los días y que por eso son felices.

Al final hablaron los nietos. Andrés Palacios Ruiz Massieu, hijo de Daniela, dijo que no tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero que el libro los acercó mucho más a él. Pidió a los asistentes compartir documentos, fotografías o cartas para crear un archivo con su vida y su legado. También habló su otro nieto, José Francisco Ricalde Ruiz Massieu.

Ochenta años después de su nacimiento, la pregunta de Gamboa sigue en el aire. Si algún político de hoy quiere encontrar la respuesta, bien haría en empezar por este libro.

Las frases de José Francisco Ruiz Massieu. Y es que lo que Ruiz Massieu decía hace más de 30 años podría servir de manual para los políticos de hoy. Algunas de sus frases, recogidas en el libro y leídas esa tarde:

“Yo quiero mucho a mi país, pero no dejo de verlo tal como es”.

“Política es el quehacer paciente y generoso de atar voluntades en bien del pueblo”.

“Quien quiera tomar la vía corta de la unanimidad o desespere con los disidentes no tiene temperamento para la política”.

“En la medida en que haya más democracia, más dificultades tendrá el Príncipe”.

“La eficiencia es una expresión de la lealtad”.

“Hay que ganar en las urnas, no en las plazas”.

Como candidato a gobernador de Guerrero, llegó a decir: “No voy a dar regalitos de campaña. Primero, porque no tengo dinero. Después, porque no quiero que me den dinero empresarios ni grupos adinerados, y luego, porque no debo intercambiar votos por regalitos”.

En aquella última reunión con los diputados electos que iba a coordinar, advirtió que en una democracia “la mayoría no puede nunca reducir la práctica política a la suma aritmética de votos”.

Lo dijo en 1994. Hoy esas palabras siguen pesando.