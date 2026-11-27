Es un secreto a voces en el Congreso y en las oficinas de Gobierno que en Hacienda no están muy contentos que digamos con lo que finalmente fue la Ley de Ingresos 2027, pues la manufactura de los nuevos impuestos y mecanismo de ajuste tributario no son de su autoría; que si bien son muchas las presiones de gasto por los 10.6 billones de pesos presupuestados como egresos para el año que viene, la llamada miscelánea fiscal tiene repercusiones que pueden afectar las expectativas de inversión y empleo en el sector privado… y que su inspiración y diseño al parecer salieron de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La reducción de los niveles de deducción de Impuesto Sobre la Renta (ISR) aun para negocios con márgenes de utilidad muy reducido bajo el argumento de que el mecanismo anterior facilitaba la elusión y evasión fiscal, nos dicen, tiene el sello de Raquel Buenrostro, quien el sexenio pasado encabezó el Servicio de Administración Tributaria; igual el endurecimiento del reconocimiento de pérdidas para negocios que reporten resultados negativos por cinco años bajo los mismos argumentos de tratarse de una mascarada para evitar el pago de impuestos; así están los mecanismos de ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) para personas físicas y morales con facturación de hasta 5 millones de pesos, régimen que surgió precisamente a iniciativa de Buenrostro. A ello se añade una recomposición al alza de los incentivos para la inversión privada en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que no ha visto caer un centavo fabril, precisamente por el muy ceñido esquema fiscal que se estableció el sexenio pasado.

Y ésas son las causas por las cuales desde hace semanas corre la versión de un posible ajuste en la conducción hacendaria: el riesgo de una política recaudatoria per se.

Seguridad para invertir para empresas globales. La Cámara Americana de Comercio de México (AmCHAM) encabezada por Oscar del Cueto, cumplió; como aquí se informó hace cuatro meses, Luis Miguel Dena Escalera, vicepresidente del Comité de Seguridad de la AmCHAM, presentó y destacó entre los resultados del 11.º Sondeo de Seguridad Empresarial 2026 que más de 204 empresas, cámaras hermanas y cámaras de comercio de otras naciones, iniciaron un proceso de tránsito hacia un modelo de seguridad anticipatorio sustentado en inteligencia, tecnología y colaboración del sector público y privado.

El reporte destaca que la confianza en el Ejército se mantiene en 77% y 76% en la Marina. La Secretaría de Protección Ciudadana tuvo un incremento de 22% con respecto al año anterior, registrando 65% en este periodo.

Entre 2024 y 2026 crecieron las acciones de inteligencia entre las que resalta la sinergia con autoridades, que pasó del 23% al 41%, y la participación de cámaras y asociaciones, que este año es del 76%.

Resalta que proteger las capacidades digitales blinda la competitividad y seguridad económica, por lo que no debe pasarse por alto que el porcentaje de empresas con un presupuesto específico para ciberseguridad pasó de 76% a 71%, aunque el 84 % afirma contar con estrategias formales de ciberseguridad.

El 43% considera que sus condiciones de seguridad mejoraron con respecto a las de 2024, sin embargo, todavía existen desafíos en las decisiones operativas diferenciadas por territorio, pues una de cada cuatro empresas participantes ha suspendido operaciones en alguna entidad por motivos de seguridad.

Los resultados de este sondeo se acompañaron de un decálogo de seguridad empresarial que establece 10 líneas de acción para fortalecer la cooperación, coordinación y prevención del delito.

Six Flags navideño con chapuzón. Quienes vivimos en la Ciudad de México pocas veces aprovechamos la oferta cultural y recreativa que atrae a millones de turistas nacionales y extranjeros. Más allá de los problemas de movilidad, la capital ofrece una amplia variedad de espectáculos, espacios públicos, museos y también, por supuesto, parques de diversiones.

Una alternativa para reducir el gasto familiar en entretenimiento son las membresías que ofrecen algunos establecimientos. Es el caso de Six Flags México, que en estas fechas promueve su pase anual 2027, con el que se pueden realizar visitas ilimitadas al parque del Ajusco y a Hurricane Harbor Oaxtepec. Con apenas dos visitas se recupera el importe de la membresía que contempla, dependiendo de la modalidad, estacionamiento y descuentos adicionales.

Precisamente ayer dio inicio Christmas in the Park, el festival navideño de la cadena internacional, que incluye el tradicional desfile, un espectáculo de drones y la ambientación del parque con motivos de la temporada: una oportunidad para disfrutar en familia sin necesidad de salir de la capital.