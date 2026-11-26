Ximena Santaolalla reveló una fuerte historia de vida, pues después de muchos años de haber sufrido abuso sexual por parte de su padrastro decidió alzar la voz, con la finalidad de advertir a posibles víctimas que conviven con él.

En entrevista con el diario El País, Ximena Santaolalla compartió haber sido víctima de abuso por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, al menos durante nueve años mientras era menor de edad.

Por medio de redes sociales, Juan Aguirre Abdo realizó una breve publicación que señala de manera contundente su postura ante las señalizaciones hacia su padre: “Toda mi solidaridad con mi querida hermana, Ximena”.

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Mientras que la cantante mexicana, Sasha Sokol, también se pronunció al respecto, aplaudiendo que la autora decidiera romper el silencio debido a la impunidad que este puede generar.

La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad.



Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena.



Que tu voz te cobije y te libere.



Que tu historia te pertenezca.



Y como bien dices: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando.”… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 26, 2026

¿Quién es Ximena Santaolalla Abdo?

Ximena Santaolalla Abdo es una escritora mexicana que nació en 1983 en Tlanalapa, Hidalgo, cuenta con una licenciatura en Derecho por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y se dedica a brindar psicoterapia a sobrevibientes de violencia temprana del itrem y Karuna.

Además de ser escritora, fungió como abogada y profesora en la escuela de la que es egresada, y cuenta con dos novelas publicadas, de las cuales una fue ganadora del Premio Mauricio Achar en 2021, de acuerdo con su biografía en la editorial Penguin.

A veces despierto temblando, del 2021, presenta el testimonio sobre el genocidio del pueblo maya Ixil de Guatemala, y este la hizo acreedora tambiél del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en el 2022.

Un Jardín al fondo de la noche, del 2025, narra la historia de Guinea, quien debe enfrentar el horror directamente en casa, donde vive paralizada por los olores del nuevo papá vampiro que la ronda por el lugar que debería ser su hogar; y de acuerdo con la autora, esta novela es autobiográfica.

Además de sus novelas publicadas, Santaolalla colabora escribiendo artículos que son publicados en algunas páginas web, centrados en el conflicto en Palestina, señalando incluso la violencia sexual que se vive en este.

Tras haber hecho público su testimonio señalando a su padrastro por abuso infantil, Ximena pone cara a la historia compartiendo fotografías de cómo lucía ella cuando tenía la edad en la que fue víctima, y agradeció el apoyo y solidaridad que está recibiendo.

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