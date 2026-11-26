El Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, la escritora mexicana Ximena Santaolalla denunció que desde los cinco años hasta los 14 fue presuntamente violada por su padrastro, Francisco Aguirre, quien hasta el 19 de noviembre fue presidente de Grupo Radio Centro.

Dijo de manera pública el nombre de quien la violó en una entrevista con El País. El año pasado, publicó Un jardín al fondo de la noche, en el que abordó la historia de Guinea, una mujer que en su infancia fue abusada sexualmente y en la adultez explora las secuelas de esas agresiones. Nunca dijo que el personaje se relacionaba con ella, hasta ayer.

Describió que fue violada en dos mil 500 ocasiones y que al menos en tres momentos dio a conocer dichos abusos en el entorno familiar. “Quería decir quién era él, porque la vergüenza y las consecuencias se las regreso a este señor, son de él y a ver cómo las atiende”, dijo.

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En cuanto comenzó a circular el reportaje de El País, que incluye además documentos legales y el testimonio de una prima y la mamá de la autora, escritores comenzaron a dedicarle mensajes de solidaridad. Una de ellas fue Brenda Navarro: “Aquí estamos para Ximena y para todas las que han tenido que vivir cosas similares”.

Más tarde, en un comunicado, Grupo Radio Centro se deslindó de Francisco Aguirre Gómez. Indicó que “por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal”, la empresa se “abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados”.

Asimismo, detalló que Francisco Aguirre Gómez renunció a la presidencia de Grupo Radio Centro el 18 de noviembre y no ocupa ningún cargo directivo.

Expresó su “profundo respeto y solidaridad hacia todas las personas que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia o abuso sexual”. No mencionó en su comunicado a Ximena Santaolalla.