En el patio de la antigua casa del bailarín principal del American Ballet Theatre, Isaac Hernández, se tenían que mover lazos y poner tablas para que tomara clases de ballet en su infancia. Ahí comenzó a soñar con hacer 10 piruetas consecutivas o pisar un imponente escenario del mundo, cuenta a La Razón.

Ese espacio ahora es el punto de partida de El Patio (Alfaguara, 2026), con ilustraciones de María Tuti, su debut en el ámbito literario. Lo presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el próximo 30 de noviembre.

Después de haber pisado los más importantes escenarios, ¿qué significado ha adquirido ese patio? Lo necesito para acordarme de todo lo que ha sucedido. También lo veo con mucha nostalgia, recuerdo la relación que tenía con mi papá y el tiempo que pasábamos juntos. Ver a mi mamá por las ventanas en la computadora o con su máquina de coser, porque nos reparaba la ropa y nos ponía parches.

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Cuando he entrado a estos grandes escenarios, me gusta ir atrás e imaginarme en ese patio y después abrir los ojos y estar en el Metropolitan Opera House liderando a una de las compañías más importantes del mundo.

¿Con qué soñabas en ese lugar con tu padre como maestro? No tenía mucho conocimiento sobre el mundo del ballet, sólo lo que mi papá me contaba y, en general, se enfocaba mucho en la fisicalidad. Me contaba que tenía un amigo que hacía 10 piruetas o que cuando saltaba sentía que volaba. Soñaba con vivir esos momentos.

Cuando me llegó un VHS de El Corsario, con el American Ballet Theatre, fue como una explosión en mi mente de lo que me gustaría vivir en el escenario. A nuestras bicis les pusimos nombres de las bailarinas que aparecían ahí. Cuando las subíamos a la combi, le pasaba todo el American Ballet a mi papá. Me iba alimentando de estos pequeños sueños.

El Patio está enfocado en las infancias. ¿Te inspiró tu hijo? Tiene mucho que ver haberme convertido en padre y leerle a Mateo más de 100 libros de niños. Tengo muy presente uno sobre Pelé. Ilustraba mucho el principio de su vida y de cómo hacía sus pelotas de futbol con trapos, papel y ligas. Veía cómo mi hijo reaccionaba cuando perdían la Copa del Mundo o cómo se emocionaba cuando Pelé logró triunfar. Me quedó claro que es una etapa clave para inspirar a los jóvenes.

No queríamos hacer un libro en el que todo fuera bonito, bueno y posible, sino que hubiera esa correlación de los obstáculos y los grandes retos con la responsabilidad de levantarte y volver a intentarlo.

Abordas la lesión que estuvo a punto de terminar tu carrera. ¿Qué te ayudó a salir adelante? Lo más importante fue entender que no quería vivir sin el ballet. Tuve la opción de regresar a casa, estudiar en una escuela normal y buscar otro tipo de pasión, pero entendí que no quería esa versión de mi vida, sino luchar por recuperar mi movilidad y seguir construyendo este sueño.

Es algo que cambió mi vida y que sigo cargando. Todos los días me duele la espalda y es un proceso empezar a bailar. Hay días en los que es frustrante salir de la cama y dar los primeros pasos, porque es un dolor increíble, pero también me ha hecho un bailarín muy consciente y responsable sobre mi cuerpo y el cuidado que necesita.

María Tuti logra retratar emociones. ¿Cómo fue esta colaboración? Le compartimos fotos, vestuarios, momentos claves. Tuvo una sensibilidad muy especial para capturar la emoción del personaje con los diferentes momentos que atraviesa. Uno de los favoritos de mi hijo, a quien acabo de leerle el libro hace un par de días por primera vez, es cuando mi personaje está intentando hacer la pirueta. Antes de leerle lo que dice el texto, ya entendía muy bien que se había caído, pero lo había logrado.

Era importante que la ilustración hablara también por sí misma y pudiera generar estas sensaciones y emociones en el lector.

Después de la actuación, de participar como jurado en un programa televisivo y de este libro, ¿a qué otros espacios anhelas llevar el ballet? Me gustaría hacer que los shows de Despertares y los que hemos creado, puedan llegar a plataformas digitales; hacer algún espectáculo masivo. Hay muchas cosas que todavía quisiera lograr, pero todas siempre tienen que ver con crear el acceso al ballet.

¿Con alguna plataforma de streaming como Netflix has planteado un proyecto así? Sí, es algo que llevamos ya un par de años explorando con diferentes plataformas y es un tema complejo porque todo lo que está en el escenario de Despertares tiene derechos de autor. Hay cerca de 10 derechos de autor involucrados en cada pieza diferente. Es algo complejo, pero estamos trabajando en algún tipo de licencia que nos permita hacerlo posible.

Por lo pronto, lo que he hecho todos estos años es filmar todo, desde todo lo que sucede tras bambalinas hasta cada edición de Despertares. Espero en algún momento hacer un documental, porque lo que hemos hecho es muy importante para la vida cultural mexicana.

Sobre tu deseo de escribir una biografía. ¿Será pronto? Es difícil saberlo. Soy una persona a la que le gustan los retos, diversificarme como artista y creador, no me puedo imaginar lo que puede suceder en los próximos 40 años de mi vida en diferentes ámbitos.

Presentación del libro ı Foto: Especial

Presentación del libro

Cuándo: 30de noviembre

Dónde: Salón 9, Planta Alta, Área Nacional

Horario: 19:00 horas