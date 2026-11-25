La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) celebra 40 años de existencia adaptándose a las nuevas tendencias en los formatos de lectura, a las maneras de acercarse a los libros y a las formas de consumo, expresó en entrevista con La Razón Marisol Schulz Manaut, directora general del encuentro que, del 28 de noviembre al 6 de diciembre, reunirá a 900 escritores de 41 países, entre ellos, Salman Rushdie, Siri Hustvedt, Verena Cavalcante y Santiago Roncagliolo.

Compartió que una de las metas es “seguir con esta actitud de estar abiertos” a los cambios que se presentan.

Respecto a los problemas de calidad y abastecimiento de agua en Jalisco, aseguró que hoteles y la Expo Guadalajara tienen garantizado el suficiente líquido y habrá filtros.

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El Dato: COMO PARTE de los festejos por sus cuatro décadas, la FIL recordará a Juan Rulfo a 40 años de su fallecimiento.

¿Qué reflexión hace a cuatro décadas de la FIL Guadalajara? Después de 40 años, es una feria de ferias, donde no sólo da cabida a todos los géneros literarios, a todos los géneros del libro, a todas las voces, sino que es abierta al gran público. La ha adoptado la ciudadanía de la zona metropolitana de Jalisco, de Guadalajara, en particular. Cualquier escritor y gente del mundo literario y editorial la tiene como una meca y un lugar donde hay que estar. Nos complace y compromete.

¿Qué ha sido esencial en la consolidación de la FIL? Esto se va construyendo paulatinamente. Uno de los elementos que le han dado ese valor es la internacionalización, los invitados de honor. El hecho de que tenemos 18 mil profesionales que vienen de 64 países diferentes a trabajar durante varios días en temas de derechos de autor, de traducción literaria, de encuentros de editores. Además, es una feria abierta al público; tenemos tres mil actividades.

¿Cuáles son las estrategias pensadas en las nuevas formas de acercarse a los libros? No es una única. Es monitorear permanentemente cuáles son las tendencias de consumo cultural, de promoción de la lectura; cómo nos acercamos a un libro, ya sea en su formato impreso o digital. Estamos pendientes de todos los cambios en nuestra forma de leer y de comunicarnos, porque en 40 años es radicalmente distinto.

También vamos incorporando tendencias. Desde hace 10 años tenemos el Salón del Cómic + Novela Gráfica. Hoy tenemos un contacto con distintas plataformas en las que gente joven da a conocer sus lecturas, sus libros importantes, aquellos que les interesan. Hay clubes de lectura virtuales y eso lo vamos agregando.

En una época cada vez más polarizada, ¿cuáles han sido los desafíos para que la FIL Guadalajara se mantenga como un foro de discusión diverso? Es estar abiertos a todas las formas de pensar, a las maneras distintas de opinar, siempre y cuando no inciten a ningún discurso de odio.

De un año para otro hay una guerra o una situación completamente diferente en el mundo y todo eso se tiene que debatir y reflexionar, siempre a partir de la palabra, con un diálogo abierto pero armónico.

Tenemos un foro donde se analizan las migraciones, otro sobre las violencias de género, otro acerca de la Inteligencia Artificial. Se trabaja con distintos participantes que tienen diferentes puntos de vista.

¿Cuáles son las metas en los próximos años? Lo primero es seguir con esta actitud de estar abiertos a las distintas formas de consumo cultural, de ser receptivos a lo que nos demanda el público e ir incorporando todo esto. Siempre estamos evaluando cuál es la respuesta a lo que ofrecemos, seguir en esta actitud de renovación y de incorporar nuevas tendencias.

En el ámbito financiero, ¿cuáles son los retos? El esquema financiero es el que siempre tenemos: un ingreso por taquilla, por la venta de stands y de espacios publicitarios. Más los patrocinios, algunos monetarios, nos da el resultado suficiente para continuar.

Somos una universidad pública mexicana y, en ese sentido, estamos en números negros, ya superamos lo que nos pasó con la pandemia. Nuestro trabajo es seguir con ese equilibrio.

Con respecto a la asistencia del año pasado, ¿esperan superarla? Probablemente sí, aunque tenemos un límite, incluso por Protección Civil de Guadalajara. Probablemente superaremos, pero siempre tomando en cuenta la capacidad.

¿Cuál es el aforo del recinto? Son 30 mil personas por hora, aunque varía mucho de un día para otro. No hay un límite único. Protección Civil nos dice “ya llegaron al límite” y muy pocas veces hemos tenido la necesidad de cerrar y ya no dejar entrar a nadie. Prácticamente ha ocurrido en dos ocasiones.

Hay expectativa por la visita del escritor británico Salman Rushdie, quien presentará La penúltima hora. ¿Qué representa para la feria la participación del autor y cuál va a ser la logística de seguridad? Para nosotros es una de las grandes figuras internacionales; es la tercera vez que acude a la feria.

Ha venido en dos ocasiones anteriores y siempre genera mucho entusiasmo; sus lectores están ya teniendo un prerregistro. Todo este trabajo lo hacemos con Penguin Random House, que tiene una logística de entrada donde va a ser la presentación, en el Auditorio Juan Rulfo. Nada más va a entrar gente que ya está registrada.

De todas maneras, tenemos arcos detectores de metal para garantizar que todas las personas que ingresen a la FIL Guadalajara lo hagan de una manera pacífica. No nos ha ocurrido nunca nada, pero seguimos con ese control.

Por otra parte, uno de los temas que ha resonado es la escasez y la mala calidad del agua en Guadalajara. ¿Esto representará alguna afectación en los nueve días que dura el encuentro? Más que escasez, son tandeos que está haciendo el gobierno del estado y de la ciudad. Pero eso no ocurre en ninguno de los hoteles porque están prevenidos y tienen filtros para la calidad del agua. Tampoco tienen problemas de escasez. En Expo Guadalajara pasa lo mismo. Nuestro recinto ferial tiene filtros que garantizan la calidad del agua y el suministro de agua. No afecta para nada la feria.

Estamos completamente confiados de que no hay problema. La Asociación de Hoteleros de Jalisco nos garantiza la calidad y el suministro de agua.

¿Hay invitados que les han expresado alguna preocupación con respecto a este tema? No. A lo mejor algún editor, pero se les mandó un comunicado por parte de la Asociación de Hoteleros y creo que no ha generado mayor problema.