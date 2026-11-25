El sector editorial de Italia es el segundo en importancia cultural en aquella nación; vale más de tres mil millones de euros. Ocupa el cuarto lugar en Europa y el sexto en el mundo. Ahora busca internacionalizarse más y ve a México como un mercado para expandirse.

Así lo aseguró ayer en un encuentro con medios de comunicación Alessandro Modiano, embajador de Italia en México. Será su participación como Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), donde aprovecharán para pactar negocios, pues consideran que nuestra nación es la puerta de entrada a un mercado de más de 300 millones de lectores potenciales en el continente americano.

Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, ayer ı Foto: Especial

5 Mil 500 edito-riales en activo hay en Italia

“Estamos intentando internacionalizar más este sector y defender la importancia cultural de este rubro. Hay inversiones para que eso pueda pasar. Somos fuertes, pero nos gustaría ser más fuertes. No por un tema de negocio, sino cultural”, compartió.

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Dijo que una gran cantidad de editores italianos llegarán a Guadalajara “para buscar nuevas oportunidades de negocio en un país tan importante como México. En un contexto internacional es lo que garantiza la FIL”, aseguró en la reunión celebrada en la Embajada de Italia en México.

Detalló que nuestro país es un mercado importante, pues, a diferencia de otras naciones, consideró que hay una fuerte tradición literaria y de lectores. Además de que los autores nacionales son muy apreciados en Italia.

70 Mil personas emplea la industria editorial de aquel país

“México es un mercado importante por muchas razones. Aparte de que son 130 millones de habitantes, hay una atención hacia la literatura que siempre ha sido fuerte, con escritores muy importantes a nivel internacional; es un país que siempre fue capaz de mirar también al exterior”, externó el embajador.

Sin mencionar los países que ha visitado, expresó: “En México sí encontré una atención hacia la literatura mucho más fuerte de lo que uno halla en el mundo, por eso se hizo esta gran inversión en la FIL de Guadalajara”.

Para la feria del libro se invirtieron aproximadamente tres millones de euros, es decir, casi 64 millones de pesos.

Bajo el lema “El mundo nos habla como un gran libro”, tomado del libro El nombre de la rosa, de Umberto Eco, autor al que rendirán homenaje, el país participará con una delegación integrada por 58 autores. Destacan Alessandro Baricco, Federica Manzon, Andrea Bajani, Pera Toons y Vincenzo Latronico, entre otros más. Además, en el pabellón Italia convocará a 43 editoriales.

El Dato: La exposición Etruscos. La forma y la materia reunirá más de 60 obras, entre bronces, terracotas, esculturas funerarias y objetos cotidianos que abarcan siete siglos.

El embajador Alessandro Modiano detalló que buscarán que la FIL Guadalajara sea el espacio para que Italia se conozca más allá de su patrimonio cultural. “El esfuerzo que se hizo fue presentar a una Italia contemporánea. La nación es muy famosa como México por su historia, por su arqueología, por escritores del pasado muy famosos y muy importantes. Nos gustaba la idea de presentar a una Italia moderna”, dijo.

Su participación incluirá espectáculos como Viva Vivaldi, además de 15 exposiciones, como Caravaggio y su tiempo. Entre naturalismo y clasicismo, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, la cual luego viajará al Nacional de Arte en la Ciudad de México, con dos obras originales del pintor. Al Regional de Guadalajara llegará la exhibición Etruscos. La forma y la materia, el Museo Cabañas albergará Una historia italiana. Arte del pasado al presente: la Colección Farnesina y el Museo de Arte de Zapopan, Mi querido Pinocho.

Alessandro Modiano adelantó que, además de su presencia en la FIL Guadalajara, el país donará 600 libros a la Biblioteca Vasconcelos, con el fin de que haya una sección italiana de ensayos.