Los libros y objetos que ingresaron ayer a la Caja de las Letras

La FAMILIA del poeta Jaime Sabines depositó ayer en la Casa de las Letras del Instituto Cervantes, en España, el legado del autor con motivo del centenario de su nacimiento: la edición de lujo del poema Algo sobre la Muerte del Mayor Sabines, un tablero de ajedrez, una corbata, la primera publicación de Poemas sueltos, la Obra completa de García Lorca, firmada por el autor de Yuria, y una primera edición del suplemento Crónicas del Volcán.

El ajedrez, compartió su hija, Julieta Sabines, fue una de las grandes pasiones del poeta chiapaneco. “Mi padre se levantaba muy temprano todos los días y tomaba café mientras replicaba los movimientos de maestros como Bobby Fischer, Karpov o Boris Spassky”, dijo.

El objeto, junto con el resto de los artículos, se depositó en la Caja No. 1549, junto a la copia del expediente académico de Jaime Sabines que entregó la Universidad Autónoma de México (UNAM). Se registra su paso por las carreras de Medicina y de Filosofía y Letras.

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“Hay también una carta en formato de solicitud de su puño y letra de un crédito y un examen extraordinario sobre verbos irregulares del poeta”, explicó el director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, Ciro Murayama.

Durante la ceremonia, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, destacó que Jaime Sabines, “fue un poeta peatón y de alta calidad cultural y no necesitó alejarse de la vida para escribir sobre ella, con un lenguaje directo”.

Resaltó que la sinceridad y capacidad del autor “para hablar de las contradicciones de la existencia, hicieron de sus versos un lugar de encuentro para quienes buscan en la poesía una forma de comprenderse a sí mismos”.

En la caja también se resguardaron fotografías familiares, un disco compacto del recital que ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1999 y un ejemplar de La poesía en el corazón del hombre.

Al acto acudieron Julieta Sabines, hija del homenajeado; Ana Isabel Arizmendi Sabines y Julio Sabines Manilla, nietos de Jaime Sabines; y Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España. Y como testigo de honor, la escritora Claudia Guillén.