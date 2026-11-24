La competencia sube de nivel en la edición número 75 de Miss Universo entra en su recta más emocionante. Tras una vibrante pasarela en traje de baño que puso a prueba el porte, la seguridad y el carisma de las treinta semifinalistas, el panel de jueces realizó un segundo y riguroso corte para reducir el grupo a las 12 candidatas que avanzan.

Así quedó el Top 12 de Miss Universo 2026

A partir de este momento, la presión en el escenario de San Juan se multiplica y cada detalle cuenta rumbo al desenlace de la gala. A continuación, te presentamos a las representantes que integran el Top 12 de Miss Universo 2026.

Dominga López - Chile Melissa Núñez – República Dominicana Justus Kelley – Estados Unidos Georgia Waddington - Nueva Zelanda Mia Dio – Cuba Jennifer Barreto – Puerto Rico Bea Millan-Windorski – Filipinas María Alejandra López – Colombia Jasmine Blandford – Nicaragua Clara Vegas – Venezuela Jessi Kalambayi – República Democrática del Congo Garance Authié – Francia

En esta ocasión, la competencia ha sido casi por completo acaparada por la belleza latina. Tras mostrarse al top 30 en el desfile de traje de baño, el juado determinó quiénes eran las mejores 12 participantes.

La decisión eliminó a diversas personalidades destacadas en la competencia como María Vargas de México, aunque lograron permanecer la mayoría de las favortias para llevarse la victoria como Jennifer Barreto de Puerto Rico o Clara Vegas de Venezuela.

Estas 12 modelos están más cerca de convertirse en las sucesoras de Fátima Bosch y de portar la nueva corona del certamen, que se llama El Resplandor del Legado Eterno y cuenta con 3150 diamantes y oro blanco de 18 quilates.

Miss Universo no solo celebra la belleza de la mujer, pues también destaca su inteligencia, elegancia y habilidad oratoria, entre otros elementos que las hacen ser las mejores representantes para la empresa.

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