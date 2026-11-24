María Vargas quedó eliminada de la competencia de Miss Universo 2026 tras haber logrado entrar al Top 30 de las mejores participantes en esta edición. De este modo, la corona no logró quedarse en México por segundo año consecutivo.

La competencia destacó este año porque en esta ocasión, fueron más latinas las que entraron al primer filtro antes de la etapa de traje de baño, donde se lucieron las participantes del certamen de belleza.

Este año, la competencia de Miss Universo ha sido voraz y las 12 finalistas estuvieron compuestas en su mayoría por modelos de América Latina. Las finalistas que superaron a María Vargas fueron:

Dominga López - Chile Jessi Kalambayi – República Democrática del Congo Justus Kelley – Estados Unidos Georgia Waddington - Nueva Zelanda Mia Dio – Cuba Jennifer Barreto – Puerto Rico Bea Millan-Windorski – Filipinas María Alejandra López – Colombia Jasmine Blandford – Nicaragua Clara Vegas – Venezuela Jessi Kalambayi – República Democrática del Congo Garance Authié – Francia

María Guadalupe Vargas Naranjo es originaria de Zapopan, Jalisco, y actualmente tiene 28 años de edad. Ella se convirtió en la sucesora de Fátima Bosch con el título de Miss México este año.

Como su antecesora, la modelo protagonizó algunos escándalos, como un video en el que le grita a Miss Morelos que va a pasar durante la concentración nacional, que se hizo viral después de su triunfo y le generó una fama de “diva”.

La mujer estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), pero también es escritora.

En 2024, lanzó su libro Miss Trouble: La reina de los problemas, una obra autobiográfica en la que la modelo, empresaria y representante de México en Miss Universo 2026 relata las experiencias personales que marcaron su carácter y su historia de vida.

El título nace de la etiqueta que recibió por parte de su entorno cuando decidió dejar de complacer a los demás. De este modo, ella se logró apropiar del apodo y celebra el saber poner un alto a lo que no le gusta.

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