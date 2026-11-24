Justus Kelley, Miss Universo Estados Unidos 2026, es una de las participantes del certamen y que además está casada y tienes hijos, eso antes no estaba permitido en el concurso, hasta que se cambiaron las políticas en 2022 de la organización.

Justus Kelley nació en Arlington, Virginia, y es una reina de belleza, filántropa y autora estadounidense de 31 años.

Tras graduarse de la escuela secundaria Cathedral en Indianápolis en 2013, cursó sus estudios superiores en la Universidad de Indiana, donde obtuvo una licenciatura en Salud Comunitaria y una maestría en Administración de Salud Pública.

En el ámbito profesional, ha dedicado más de una década a la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro; inició su trayectoria en la fundación Make-A-Wish y posteriormente se convirtió en asesora filantrópica sénior para ALSAC, la organización que respalda al Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

¿Quién es el esposo de Justus Kelley?

El esposo de Justus Kelley es Tyler Kelley, a quien conoció durante su etapa universitaria y se casó con él en 2017.

Justus Kelley y su esposo Tyler Kelley ı Foto: IG @justuskells

La pareja cuenta con una licencia como madre de acogida (foster mom) en Virginia, cuidando a niños dentro del sistema de acogida familiar. Motivada por su experiencia personal y por una amiga universitaria que creció bajo tutela estatal, fundó Foster Footprints, una organización sin fines de lucro que apoya a jóvenes en hogares de acogida.

Además, es autora de la serie de libros infantiles More Than One Thing, y por su impacto comunitario su ciudad natal proclamó el 11 de marzo como el “Día de Justus Kelley”.

¿Quiénes son los hijos de Justus Kelley?

Justus Kelley no tiene hijos biológicos, pero como ya se mencionó ella está en el programa para ser madre de acogida junto con su esposo.

Actualmente, Justus Kelly y su esposo tienen bajo su tutela a dos hijos: un bebé y su hermana preadolescente, sin embargo, debido a que están en un programa del gobierno sus identidades están protegidas.

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