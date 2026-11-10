Ella es María Vargas, la Miss Universo México que busca la quinta corona

María Vargas es la representante de México para el certamen de belleza Miss Universo, pero esta no es la primera vez que la jaliciense busca coronarse por su belleza.

Luego de que México se llevara la corona mundial con Fátima Bosch Fernández, ahora se espera que María Varga pueda continuar con este camino y se convierta en la nueva Miss Universo.

El 21 de noviembre comenzará la competencia en la que las concursantes del mundo deberán destacar para poder coronarse el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

¿Quién es María Vargas?

María Guadalupe Vargas Naranjo es originaria de Zapopan, Jalisco, y actualmente tiene 28 años de edad, y una gran experiencia en certámenes de belleza, pues incluso tiene un par de coronas en su poder.

Además de haberse coronado como Miss Universal Jalisco en 2021, Vargas Naranjo cuenta con una licenciatura en Negocios Internacionales, y cuenta con un libro publicado en el que cuenta sus experiencias personales dentro de los concursos de belleza.

En su paso por Miss Universo, María Vargas busca darle su quinta corona a México, por lo que los ojos del país están puestos en la representante, en quien confían debido a su experiencia y su belleza tapatía.

En sus redes sociales, María Vargas comparte fotografías de ella portanto la corona de Miss Universo México en distintos escenarios, y algunas entrevistas que le han hecho desde su coronación.

Además, compartió una serie de fotografías de ella acompañada de mensajes que le diría a sus versiones del pasado, pues señaló que entendió “que no todo lo que vivimos tiene sentido mientras está pasando”.

Resaltando que se debe trabajar duro, vivir, disfrutar, no compararse, no tener miedo de comenzar de nuevo, y disfrutar cada etapa, Vargas agradeció a todas las personas que la han acompañado en su camino, y aseguró que “esto apenas comienza”.

No todo ha sido una grata experiencia en el paso de María Vargas por Miss Universo, pues se ha visto implicada en algunos escándalos, como el video que se hizo viral en el que le grita a Miss Morelos que va a pasar.

Ahora se espera que esta polémica no genere un impacto negativo en el paso de la mexicana por el concurso, y que sus aptitudes logren hacerla destacar entre las más de 100 concursantes de Miss Universo.

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