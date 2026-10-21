El presentador Carlos Vargas arremetió contra María Alejandra López, la nueva Miss Universo Colombia, al cuestionar su edad y permanencia durante trece años en los concursos de belleza, declaraciones que generaron polémica y por las que tuvo que pedir perdón posteriormente.

¿Qué dijo Carlos Vargas sobre María Alejandra López?

La polémica inició cuando los participantes del programa La red de Caracol Televisión, hablaron sobre la elección de la mujer de 33 años como la representante de colombia para el certamen de belleza más importante del mundo.

Fue entonces que Carlos Vargas cuestionó por qué María Alejandra López ha insistido tanto en alcanzar el reconocimiento, dudando de su estabilidad: “Me parece que la está haciendo, pues está bien por ella porque se siente halagada por su belleza, pero me parece que eso es para tratarse”, afirmó el presentador.

En ese sentido, el comentarista coincidió con una compañera que la modelo podría tener alguna “herida de la infancia” ya que para él, ella tiene “una necesidad de que la vean”.

Las declaraciones generaron cuestionamientos contra Vargas, especialmente por sus referencias a la edad de López y por relacionar su trayectoria en los concursos con posibles problemas emocionales, sin conocer las razones personales que la llevaron a continuar participando por más de una década en el certamen.

Presentador llama ‘vieja’ a María Alejandra López, nueva Miss Universo Colombia ı Foto: Especial

La situación escaló al grado que Carlos publicó un mensaje en el que ofreció una disculpa por haberse sobrepasado los límites. “Hoy ofrezco disculpas a @malopezp porque crucé una línea entre opinar y juzgar una historia que no conozco”, escribió.

Por su parte, María Alejandra reaccionó de manera positiva con un mensaje en el que aceptó las disculpas de la figura televisiva. “Carlitos, nada que perdonar, todo por amar. Sin embargo, no podemos amar lo que no conocemos; por tal razón, honro tus sinceras disculpas y los invito a todos a tomarse un momento para conocer bien a alguien antes de opinar”, expresó.

“Yo también he caído en estas trampas del ego, y hoy me disculpo públicamente si alguna vez he hecho daño a alguien con o sin intención”, agregó.

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