¿Quién es Sophia Maria Osako, la Miss República Checa que renunció a participar en Miss Universo?

¿Quién es Sophia Maia Osako, la Miss República Checa que renunció a participar en Miss Universo?

Sophia Maria Osako, Miss Universo República Checa, sorprendió al anunciar que se bajaba de la competencia a poco más de un mes de la final del certamen de belleza. La noticia fue anunciada a través de la cuenta oficial del concurso nacional.

De este modo, compartieron el mensaje de la joven donde cedía su lugar en la competencia. “Representar a la República Checa es un gran honor y una gran responsabilidad”, aseguró la famosa en el comunicado oficial.

“Después de una cuidadosa consideración de todas las circunstancias, he decidido pasar la participación en el concurso internacional a otra candidata”, reveló Sophia Maria Osako.

La modelo aseguró que trabajará en proyectos personales: “Me gustaría dedicarme plenamente al desarrollo y representación de la marca Miss Universo en la República Checa, dejando también espacio para otros proyectos que han entrado recientemente en mi vida”, afirmó.

Algunas de las reacciones por la noticia fueron:

“Creo que a la gente le gustaría saber la razón de una decisión tan repentina”.

“Un poco irresponsable. Entrar en grandes concursos, solicitarlos y luego no querer darles el 100 % es simplemente una persona que no puede decidirse”.

“Clásico fallo de su parte”.

“Sophia no bajaba del top 3 o 5 , era una candidata fuerteee”.

“Era mi europea favorita, qué lamentable noticia”.

¿Quién es Sophia Maria Osako?

Sophia Osako es una cantante, modelo y reina de belleza checa y japonesa que fue coronada Miss Universo República Checa 2026. Anteriormente compitió en Miss Grand International 2023 en Vietnam.

La mujer nació en Břeclav , Moravia , de madre checo- moraviana y padre japonés. Actualmente está estudiando en el programa de Estudios de Artes Visuales en la Universidad Angloamericana. En 2024, filmó un video musical en Tokio para una canción titulada Trippin In Tokyo.

Este 21 de octubre se dio a conocer a la nueva Miss República Checa después de que Sophia Maria Osako dimitiera, revelando que se trata de la joven Dominika Victoire, originaria de Praga, la noticia generó buena recepción en el público, que reconoce su belleza.

¿Quieres saber más?

La razón por la que Miss Tailandia podría quedar fuera de Miss Universo 2026

¿Quién es María Vargas, ganadora de Miss Universo México 2026?

Día de Fátima Bosch: ¿Cuándo es y por qué fue reconocida con este honor?

¿Quién era Yolanda Miranda, la mamá de Thalía, y de qué murió? | FOTOS