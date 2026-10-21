Klu: la compra disfrazada de BanFeliz

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Se acercan los sustos del Halloween y quién sabe si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haya percibido lo que ha venido sucediendo en su nariz: la compra encubierta que Klu Financiera, de Alberto Djemal Cassab, ha venido realizando con aportaciones de capital no regularizadas sobre BanFeliz, de Fernando García Sada, y así elevar su nivel de capitalización antes de entrar en zona crítica, pero que en los hechos es una compra que ahora se quiere legalizar para evitar la intervención regulatoria.

Conforme a un documento en manos de quien esto escribe, el 30 de septiembre pasado se “formalizó” una serie de acuerdos “fuera de Asamblea” para regularizar las aportaciones del dueño de Klu sobre BanFeliz. Reportes periodísticos indican que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha reportado al menos 11 denuncias relacionadas con Préstamo Feliz que derivarían en 2 carpetas judicializadas que concentran reclamos cercanos a los 2 mil 500 millones de pesos por presunto fraude a través de su holding Happy Inc.

El documento en cuestión prueba el acuerdo notarizado de García Sada para integrar como socio a Djemal Cassab mediante la firma SOBED, Asistencia de Servicios Globales. Su objetivo parece ser ahora que los inspectores de Ángel Cabrera validen una aportación de 57.5 millones de pesos registrados como unas inocentes Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital (AFAC’s) a través de la mencionada SOBED.

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A ver si los inspectores de la CNBV recuerdan que las inyecciones de capital no pueden ser por transferencias terciadas por una Institución de Fondos de Pago Electrónico, pues es contrario a la regulación. Por cierto, el promedio de esas transferencias fue de 8.4 millones de pesos mensuales entre febrero y junio de este año.

Tales fondos habrían sido aprovechados para mantener un Índice de Capitalización (Icap) por arriba del mínimo solicitado por las normas de la CNBV, con lo que BanFeliz ha evitado una intervención regulatoria a pesar de reportar pérdidas por más de 29 millones de pesos, no tener captación nueva y registrar un Índice de Morosidad de 30%, además recibir multas por deficiencias en los sistemas de monitoreo y reporte de operaciones por 1.9 millones de pesos.

En otras palabras, dicha capitalización presentaría en verdad la venta a hurtadillas de una institución materialmente quebrada, con indicadores de solvencia apenas suficientes para evitar su cierre… y con lo que Klu obtiene a trastienda una licencia de banca múltiple sin parecer importarle a Djemal Cassab el costo de confianza de la clientela. ¿O lo verá como otra rayita al tigre?

Finalmente es de resaltar que el acuerdo firmado entre García Sada y Djemal hace unas semanas dejaría a este último como titular de 4.9% de las acciones de BanFeliz, cifra que se encuentra también por debajo del umbral que marca la regulación para hacer obligatoria la aprobación de una capitalización como ésta.

Tome nota.

AICM, nuevos equipos de revisión tomográfica. Si usted es uno de los pasajeros a los que ya no les han pedido mostrar sus dispositivos electrónicos o líquidos autorizados al ingresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le confirmo que es una mejora que llegó para quedarse. El equipo del almirante Juan José Padilla Olmos ha comenzado junto con los proveedores a instalar 16 equipos de tomografía computarizada que permiten a los agentes de seguridad revisar imágenes tridimensionales de alta resolución. Esta modernización, que era uno de los grandes pendientes del aeropuerto, permitirá agilizar las inspecciones, fortalecer la seguridad aeroportuaria y, sobre todo, dar un mejor servicio a los viajeros. Como sabe, el AICM es el principal aeropuerto del país y moviliza cerca de 45 millones de viajeros nacionales e internacionales.

La instalación total en ambas terminales concluirá en noviembre, poniendo a la terminal aérea a la delantera del sistema aeroportuario del país.

Conesa, retoma presidencia de ALTA. El martes pasado, por segunda ocasión, Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, fue designado presidente de la Junta de Gobernadores de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Ahora regresa a una posición estratégica en el desarrollo del transporte aéreo como un medio vital para el comercio, el turismo y la inversión.

El trabajo con todas las aerolíneas de la región en términos generales consiste en mejorar la conectividad, compartir experiencias y lograr la mayor eficiencia posible… lo cual es especialmente relevante en estos momentos de encarecimiento de combustibles.

Clark quiere nacionalizar… ¡la Dinamarca de López! Cuando al subsecretario de Salud, Eduardo Clark, se le ocurrió declarar sobre la “corrupción del pasado”, de cómo una empresa se hizo de un contrato de 1,700 millones de pesos para distribuir y atender farmacias del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios entre 2022 y 2023…, o sea cuando ya estaba en operación el Modelo Dinamarca de Andrés Manuel López que ya operaba a través del sistema humanista de separar la proveeduría de la distribución.

¿Traicionaría a Clark su subconsciente o sólo quiso echarle la culpa del desabasto a los infelices neoliberales… que resultaron ser criaturas de Morena? Vaya, el subsecretario habló de “nacionalizar” a las criaturas nacidas del régimen más límpido de la historia.