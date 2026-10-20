• El chofer de Pepín

Donde, nos platican, la disputa morenista trae alertas graves por posible mano negra es en el proceso para elegir al candidato de la alcaldía de Macuspana, Tabasco. El registro de José Antonio Rodríguez Subiaur, un funcionario local identificado como exchofer del actual secretario de Gobierno estatal, José Ramiro Pepín López Obrador, encendió —otra vez— la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya familia no ha dejado de exigir su derecho al activismo político. Según el también morenista y macuspanense Abraham Morales hay fuertes pretensiones de que este aspirante sea impuesto. Desde luego, Pepín lo ha negado y pidió a sus críticos que, en lugar de especular, se esperen a la encuesta: “Es el método, no hay otro”. Por su parte, al que muchos ven como el elegido —sí, al exchofer— aseguró que ve piso parejo en la contienda. Pero nos piden estar pendientes, porque una cosa será manejar muy bien hacia el palacio municipal y otra que desde el gobierno le abran paso. Uf.

Entre usuarios de salas VIP te veas…

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¿O cómo era el dicho? Quién sabe. Lo que es un hecho es que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de su compañera de bancada Malú Mícher, quien ha estado siendo objeto de funadas en las benditas redes, tras reclamar el fin de semana pasado que una aerolínea ya dejó entrar a sus salas VIP a sus clientes frecuentes. “Esta vez sí se pasaron en Aeroméxico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto. O sólo vuelos internacionales, o bien, únicamente si cuentan con tarjeta American Express o Inbursa/Aeroméxico”, refirió la legisladora quien anunció que buscaría que representantes de la empresa acudieran a rendir cuentas sobre esta decisión al Senado. El caso es que Noroña saltó y tras admitir que él paga el salón de American Express sostuvo: “Nuestro movimiento ha cometido un error al estar planteando que la austeridad, que es una política pública, se lleve al plano personal. Es como querer obligar a alguien a hacer una huelga de hambre. La forma en que tú vivas es un derecho”. ¿Qué tal la defensa?

Sin moverle ni una coma

Nos cuentan que en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya está listo el proyecto para que la llamada “Ley Antimemes” avance este martes, aunque sin moverle una sola coma a la minuta que les hizo llegar el Senado. Llama la atención, porque los cuestionamientos no han sido pocos entre la oposición. Vamos, hasta el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, Jan-Albert Hootsen, nos recuerdan, también advirtió riesgos para la libertad de expresión. Y aunque el oficialismo ha defendido que la disposición nada tiene que ver con memes, al contemplar entre uno y cinco años de prisión por usar, a escala comercial, identidad gráfica del Gobierno para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito, el problema, señalan sus críticos, es que la redacción podría abrir espacio para perseguir sátiras y memes, que suelen usar también los emblemas gubernamentales. Ante semejantes advertencias, los diputados aún tienen oportunidad de precisar los alcances de la reforma. Pendientes.

Doble boleto en la rifa

Y supimos, por la vía del coordinador guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, que 153 diputados federales se registraron para buscar la reelección el próximo año, el último proceso en que la ley se los permitirá. Lo llamativo, se comenta, es que hay algunos en esta lista —siete, de perdida— que compraron doble boleto, pues participarán para retener su curul, pero también para ver si, en una de ésas, resultan seleccionados para buscar una presidencia municipal. ¡Qué tal! Y aunque al menos en esta etapa del proceso no hay una regla que se los prohíba, nos dicen que no deja de brincar lo avorazados que pueden ser algunos legisladores en aras de aprovechar hasta la mínima oportunidad para no perder poder después del 27. De ahí que el propio Monreal volviera a llamar a sus compañeros a poner el proyecto por encima de la ambición personal, también les pidió “disciplina y disciplina partidaria”. Palabras a tomar en cuenta porque qué forma de algunos de exhibir su ambición por no perder el hueso.

Más vale aclarar

Quien tuvo que salir a dar explicaciones inmediatas, tras un operativo federal donde ella vive, fue la alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, Blanca Merari Tziu Muñoz. La FGR, con apoyo hasta de la Marina, cateó la vivienda que la edil renta en un nada modesto complejo residencial de Cancún. Dicen que en medio de lo escandalosa que puede resultar una movilización de seguridad de esta magnitud, la presidenta municipal no tuvo más remedio que reportar ella misma el hecho ante los medios de comunicación, para asegurar que la diligencia no estaba dirigida a ella, sino al propietario del inmueble, su casero, pues. Nos hacen ver que los argumentos de la alcaldesa son relevantes y ayudan a evitar que alguien emita juicios adelantados en su contra, pero sí falta conocer la versión de la Fiscalía sobre el motivo y los resultados de la diligencia. Porque la precisión sobre el destinatario del cateo, por ahora, corre por cuenta de quien habita la casa. Atentos.

Juanga por la Belisario

Quién diría que en estos tiempos Juan Gabriel sería propuesto como antídoto contra la polarización política. Y es que el presidente del Senado, Higinio Martínez, puso sobre la mesa el nombre del Divo de Juárez como posible merecedor de la medalla Belisario Domínguez que otorga la Cámara alta a personajes ilustres de la vida nacional. Entre muchas otras cuestiones, comentó Higinio, porque su música logra unir hasta a chairos y fifís. En su justificación, el legislador recordó los conciertos en los que personas de distintos sectores sociales terminaban cantando y abrazándose, sin importar sus diferencias. Para Martínez Miranda, “él es uno de los mexicanos que más ha unido a su país”. Y vaya que se entusiasmó al evocar uno de sus temas favoritos: ‘Abrázame muy fuerte’. Nos dicen que aunque puede que el senador mexiquense tenga razón en que el cantante unió y sigue uniendo al país, faltará ver si las bancadas también se saben la de ‘Abrázame muy fuerte’ o si, a la hora de votar, cada una sale con su propia canción.