Tras el estreno de la serie basada en la historia de Timbiriche despertó el interés del público por conocer a las figuras que marcaron a la agrupación, entre ellas destaca Thalía.

La cantante y actriz estuvo acompañada de su madre Yolanda Miranda Mange, pieza fundamental en el desarrollo de su exitosa carrera artística. Conoce quién es la matriarca de la dinastía de famosas, que incluye a la actriz Laura Zapata y la escritora Ernestina Sodi.

¿Quién era Yolanda Miranda, la mamá de Thalía, y de qué murió? | FOTOS

Yolanda Miranda Mange fue una empresaria mexicana de ascendencia francesa, reconocida por su fuerte personalidad, visión para los negocios y por convertirse en la mánager y principal estratega de la carrera de su hija menor, Thalía.

Fue clave en el desarrollo artístico de la cantante, pues la acompañó desde sus primeros pasos en el grupo Timbiriche hasta que logró ser una estrella internacional de la música y en las telenovelas como María La del Barrio.

Yolanda Miranda, la mamá de Thalía, y la cantante ı Foto: Especial

Yolanda Miranda Mange, mamá de Thalía, falleció el 27 de mayo de 2011 mientras dormía. De acuerdo con la información publicada, la causa de su muerte fue un derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular o Enfermedad Vascular Cerebral (EVC).

¿Quiénes son todas las hijas de Yolanda Miranda?

A lo largo de su vida, Yolanda Miranda Mange tuvo cinco hijas. De su relación con Guillermo Zapata Pérez de Utrea nació la actriz Laura Zapata.

Durante su matrimonio con Ernesto Sodi Pallares, nacieron Federica Sodi, dedicada a la arqueología; Gabriela Sodi, pintora e historiadora del arte; la escritora y periodista Ernestina Sodi; y Ariadna Thalía Sodi Miranda, mundialmente conocida como Thalía.

Las Sodi y Laura Zapata, juntas forman una de las dinastías femeninas más reconocidas del entretenimiento mexicano.

Te puede interesar: