Clara Dalmao, quien interpreta a Thalía en la serie Timbiriche

La nueva serie de Timbiriche despertó gran interés entre los fans del icónico grupo pop mexicano, especialmente por el elenco elegido para dar vida a algunas de las figuras más reconocidas de la música latina. Entre ellas destaca Clara Dalmao, la actriz seleccionada para interpretar a Thalía en la producción de ViX.

Descubre quién es esta intérprete, cuál es su trayectoria y de dónde es originaria.

¿Quién es Clara Dalmao, quien interpreta a Thalía en la serie Timbiriche, y de dónde es la actriz?

Clara Dalmao, quien da vida a Thalía en Timbiriche, es una actriz de nacionalidad uruguaya que nació en Montevideo, Uruguay, el 31 de julio de 2004.

La joven artista de 22 años ha ido construyendo su carrera en producciones audiovisuales desde temprana edad, pues ha participado en varios proyectos independientes antes de conseguir papeles de mayor relevancia.

De acuerdo con la biografía de Clara Dalmao que fue publicada por SensaCine, uno de sus primeros trabajos destacados en la pantalla grande fue la película Barreda, producción original de Amazon Prime Video dirigida por Daniela Coggi. Posteriormente participó en los cortometrajes Trenza de Espinas y Wayku.

Actualmente cuenta con 1686 seguidores y 39 publicaciones en Instagram, donde puede encontrarse bajo el usuario @dalmaoclara.

¿Dónde ver la serie Timbiriche?

La serie Timbiriche se estrenará en la plataforma de streaming ViX, donde estarán disponibles sus ocho episodios. El lanzamiento oficial está programado para el próximo 9 de octubre.

Esta producción recrea el origen del famoso grupo juvenil de los años 80 y su ascenso en el mundo del entretenimiento. Jóvenes actores interpretan a figuras como Sasha Sokol, Paulina Rubio, Benny Ibarra, Erik Rubín y Thalía.

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