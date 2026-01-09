¿Thalía le fue infiel a Tommy Mottola? Destapan supuesta traición con galán de telenovelas

A pesar de que Thalía y Tommy Mottola son uno de los matrimonios más estables de la industria del entretenimiento, recientemente su relación se encuentra rodeada de rumores como el escándalo de una presunta infidelidad por parte de la cantante.

Aseguran que Thalía le fue infiel a Tommy Mottola

El periodista Javier Ceriani habla sobre un supuesto romance entre Thalía y Fernando Carrillo, pues se dice que ambos desarrollaron una fuerte atracción cuando trabajaron juntos, al grado que ignoraron la relación de la cantante con Tommy Mottola.

El comunicador asegura en su canal de YouTube que los actores tuvieron un amorío cuando ella estaba comprometida. Explica en ese sentido que durante la grabación de la novela Rosalinda, el empresario ya era la pareja oficial de la cantante de ‘No me enseñaste’.

“En la novela, Tommy Mottola ya era la pareja oficial. Y Thalía tenía una situación, ella tenía que seguir manteniendo caliente la relación con Tommy porque ya se venía la boda. Ya se estaba armando el plan de Cenicienta, que era que se casara con él”, apuntó el conductor.

La información fue obtenida a través de “una fuente cercana y confiable”. Asegura que la artista “se daba tremendos revolcones con él” y detalló que “se tiraba en los aparatos de gimnasio o usaban el jacuzzi para tener sus agarrones”.

La novela Rosalinda se grabó entre 1998 y 1999, donde ambos actores tenían un papel que los vinculaba sentimentalmente. Ellos siempre dijeron ser buenos amigos, aunque muchos dudaban.

