Fernando Carrillo asegura que tuvo un romance con Delcy Rodríguez: ‘El gran amor de mi vida’ | VIDEO

El actor Fernando Carrillo dio de qué hablar al revelar que tuvo una relación con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. El artista es reconocido por sus papeles en telenovelas como Abigail y Rosalinda, pero ahora se encuentra en el centro de la polémica.

En redes sociales comenzó a circular un fragmento de una reciente entrevista donde Fernando Carrillo da detalles sobre su romance con Delcy Rodríguez, un episodio poco conocido sobre su vida privada y que cobra relevancia por el contexto político y mediático que rodea a la figura de la venezolana.

Fernando Carrillo habla de su relación con Delcy Rodríguez

En su encuentro con los medios de comunicación, el actor habló directamente de la mujer chavista sobre los señalamientos que ha recibido con al teoría de que ella fue la aliada de Estados Unidos en la detención de Nicolás Maduro.

“La conozco muy bien, fue mi pareja y y estoy seguro que la traición no vino por allí nunca en la vida”, aseguró y cuando el entrevistador le increpó por detalles, destacó que estuvieron juntos por tres años.

Además, la llenó de elogios al indicar que la considera “la mujer más inteligente” y agregó: “hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida. A esta edad, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, sabiendo cómo defiende a su padre”.

También aseguró que Delcy buscará beneficiar a Venezuela como la presidente interina: “100% hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación. por la que pasaba. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y vamos a ver cómo se desarrolla el mundo porque hoy hay una reunión de grandes líderes del mundo para hablar de Estados Unidos. Va a estar Putin, Xi Jinping, Obongo, el de Nigeria”, dijo.

Yo no sabía que el cochino de Fernando Carrillo fue pareja de la asquerosa Delcy Rodríguez por 3 años y que fue “el gran amor de mi vida” 🤢🤮 pic.twitter.com/WGD8Ftb0Gb — Ines del alma mía (@InesBetancur1) January 5, 2026

El famoso ya había hablado del tema anteriormente y siempre se dirigió a la política mostrando respeto por ella. Las palabras de Fernando Carrillo han desatado opiniones divididas en redes sociales, por quienes lo critican por haber salido con Delcy Rodríguez. Te dejamos algunas reacciones: