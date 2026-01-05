¿Quién es el esposo de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela?

Delcy Rodríguez ocupaba el cargo de vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, y debido a la reciente detención que tuvo por parte del gobierno de Estados Unidos, Rodríguez ahora es la presidenta interina.

Debido a que Delcy Rodríguez asumió el cargo como presidenta interina de Venezuela, el presidente estadounidense, Doland Trump, señaló que esta tendría que “hacer lo correcto”, pues de lo contrario, “pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

Por su parte, la presidenta interina de Venezuela dirigió un discurso al presidente de Estados Unidos, y le extendió una invitación para trabajar de manera conjunta en el marco de la legalidad internacional.

TE RECOMENDAMOS: Cargos de narcotráfico Nicolás Maduro se declara inocente en inicio de audiencia en Corte de NY

“Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento” dijo la presidenta interina desde la primer sesión del Consejo de Ministros de Venezuela.

Delcy Rodríguez y su relación amorosa no han estado en la mira del ojo público a partir de que esta asumiera el cargo como presidenta interina de Venezuela, ya que desde hace unos años las personas buscan información debido a su naturaleza.

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez ı Foto: Especial

¿Quién es el esposo de Delcy Rodríguez?

Delcy Rodríguez tiene una relación amorosa con una persona de origen libanés que proviene de una familia con decenas de empresas que se comenzaron a instaurar en Venezuela desde 2017.

La ahora presidenta interina venezolana mantuvo una relación previamente con el actos Fernando Carrillo, y actualmente mantiene una relación amorosa con Yussef Smaili Abou Nassif, quien actualmente tiene 41 años de edad.

Pese a que no se conoce mucha información sobre Yussef, una investigación publicada por el medio venezolano independiente Armando.info señala que la pareja sentimental de Rodríguez cuenta con convenios de negocios millonarios.

De acuerdo con el medio independiente, tanto Yussef como sus hermanos “son dueños de un emporio con ramificaciones en “compañías de construcción, de servicios turísticos, inmobiliarias, importadoras de alimentos o empaquetadoras.”

Asimismo, señalan que Yussef y Omar Abou Nassif obtuvieron contratos por 413 millones de dólares con el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que es un programa social por el que el gobierno de Venezuela distribuye alimentos subsidiados.

Delcy Rodríguez y Yussef Abou Nassif ı Foto: Redes Sociales

Mientras que dichos contratos fueron adquiridos por los hermanos Aboy Nassif en 2017 y 2018, precisan que en 2019 obtuvieron al menos 145 millones de euros por importar kits de hemodiálisis.

El medio independiente también señala que la filtración de esta información se dio en 2018, cuando tanto Yussef como su hermano aparecían en informes de compañías proveedoras de alimentos para el CLAP.

En dichas listas Yussef Abou Nassif figuraba como representante de Mass Joy Industries Limited, que es una empresa registrada en Hong Kong, que en 2020 se encontraba bajo investigación por realizar transferencias millonarias a Industrias Lácteas Australianas (ILAS), así como por vender sobreprecios al gobierno de Nicolás Maduro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.