¿Quién es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela?

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez es una de las figuras más influyentes del gobierno venezolano y una de las colaboradoras más cercanas del presidente Nicolás Maduro. Desde junio de 2018 ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, lo que la coloca como la primera en la línea de sucesión presidencial, de acuerdo con la Constitución del país.

Delcy Rodríguez nació el 18 de mayo de 1969 en Caracas. Es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las principales instituciones públicas del país.

Cuenta con estudios de posgrado en derecho laboral y relaciones internacionales, realizados en instituciones de Francia y el Reino Unido, según información oficial y perfiles públicos.

Es hija del dirigente político Jorge Rodríguez padre, quien fue fundador de la Liga Socialista, y hermana de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una imagen de marzo de 2025 ı Foto: Reuters

Rodríguez ha desarrollado su carrera política dentro del proyecto bolivariano iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro. Ha ocupado diversos cargos estratégicos en el Poder Ejecutivo:

Ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información (2013–2014).

Ministra de Relaciones Exteriores (2014–2017), desde donde representó a Venezuela en foros internacionales y defendió al gobierno frente a críticas externas.

Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017–2018), órgano impulsado por el oficialismo con amplias facultades legislativas.

Vicepresidenta ejecutiva desde el 14 de junio de 2018, cargo que mantiene hasta la fecha.

Como vicepresidenta, Delcy Rodríguez coordina áreas clave del Ejecutivo y ha encabezado políticas económicas en un contexto marcado por sanciones internacionales, inflación y restricciones financieras.

En distintos periodos también ha asumido responsabilidades relacionadas con el sector energético, incluida la conducción del Ministerio de Petróleo de manera simultánea a la vicepresidencia, según anuncios oficiales del gobierno venezolano.

Su figura es considerada clave en la toma de decisiones económicas y en la interlocución con aliados internacionales.

Por su cargo, Delcy Rodríguez es una de las figuras centrales del poder en Venezuela. Su papel cobra especial relevancia en momentos de tensión política e institucional, ya que la Constitución establece que la vicepresidencia debe asumir funciones en caso de falta temporal o absoluta del presidente.

Su trayectoria, cercanía con Nicolás Maduro y peso dentro del chavismo la convierten en una de las funcionarias más influyentes del país en los últimos años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL