Donald Trump no irá al debut de Estados Unidos en el Mundial; así fue el mensaje que envió al equipo

Trump no estará en el primer partido de Estados Unidos en el Mundial 2026

Antes de la inauguración y el debut de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2026, el presidente Donald Trump optó por enviar un mensaje de apoyo a distancia.

El mandatario estadounidense no asistirá al partido inaugural del combinado dirigido por Mauricio Pochettino ante Paraguay, aunque sí se comunicó con el equipo mediante una llamada telefónica para desearles éxito en el torneo.

La ausencia de Trump ha llamado la atención debido a que Estados Unidos es uno de los tres países anfitriones del Mundial junto con México y Canadá.

Sin embargo, en lugar de acudir al estadio para presenciar el encuentro, el republicano conversó con jugadores y miembros del cuerpo técnico, a quienes expresó su confianza de que puedan tener una destacada actuación en la justa internacional.

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Donald Trump no asistirá al debut de Estados Unidos en el Mundial 2026

Donald Trump no tiene previsto acudir al duelo entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial de 2026.

En un video difundido por la Federación de Futbol de Estados Unidos, el mandatario sostuvo una llamada con el entrenador Mauricio Pochettino y algunos integrantes del plantel.

Durante la conversación, Trump les deseó “mucha suerte” y destacó que cuentan con un “fantástico entrenador” al frente del equipo.

Asimismo, expresó su deseo de que la selección estadounidense tenga una destacada participación y pueda avanzar a las rondas finales del torneo.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

¿Qué dijo Donald Trump al equipo de Estados Unidos?

Durante la llamada, Trump aseguró que confía en las capacidades del conjunto estadounidense y aprovechó para enviarles un mensaje de ánimo previo al compromiso ante Paraguay.

“Les deseo mucha suerte. Tienen un gran entrenador y un gran equipo. Espero que tengan una carrera fantástica”, señalo el presidente estadounidense.

La llamada se produjo horas antes del encuentro, que marcará el inicio de la participación de Estados Unidos en la Copa del Mundo que organiza junto con México y Canadá.

¿Por qué Trump no irá al partido inaugural?

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado a conocer una razón oficial sobre la ausencia de Donald Trump en el debut mundialista de Estados Unidos.

Pese a ello, la representación del gobierno estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

La selección de las Barras y las Estrellas buscará comenzar con una victoria ante Paraguay en un torneo que se disputa por primera vez con 48 selecciones y que tiene a Norteamérica como sede.

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MSL