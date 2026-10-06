Timbiriche se deslinda de la serie de ViX: ‘Ninguno participó en la creación’

Sasha Sokol y el resto de la banda se deslindó de la serie de Timbiriche a través de un comunicado donde expresaron que ninguno participó en la creación de la producción de ViX, ni fueron consultados sobre la historia.

Timbiriche se deslinda de la biopic

A través de una publicación en sus redes sociales, Sasha Sokol publicó un comunicado en el que habló sobre la próxima serie de ViX donde aparecerá su personaje interpretado por Macarena García. La misma está firmada por Benny Ibarra, Erik Rubín, Mariana Garza, Alix Bauer y Diego Schoening.

A nuestros fans, a los medios de comunicación y a la opinión pública:



Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas.



Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente… pic.twitter.com/OKAxhRnxx4 — Sasha Sokol (@SashaSokol) October 6, 2026

“Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas. Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales”, comenzó el comunicado sobre la importancia de Timbiriche en su vida y la de sus ex compañeros de banda.

En ese sentido, aclaró directamente si alguno de ellos tuvo algo que ver en la serie de ViX: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, aclaró.

Además, aseguró que ninguno ha sido invitado para ver la producción, por lo que no sabían cuál era su contenido, aunque detalló que todos entienden que “se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron”.

Sin embargo, destacó que “detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”, contó.

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, acusó.

Finalmente, agradecieron a su público: “La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros. Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, sentenció el comunicado.

La serie de Timbiriche se estrena el próximo viernes 9 de octubre de 2026 de forma exclusiva en la plataforma de ViX y constará de 8 episodios totales, que serán revelados cada viernes.

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