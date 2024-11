Paulina Rubio regresa a Timbiriche: ‘Vamos a hacer un reencuentro’

Toda la fanaticada con edades superiores a la del sector chavorruco está de fiesta, pues Paulina Rubio volverá a Timbiriche, en el reencuentro que la banda infantil ochentera está planeando.

Esto ocurre luego de que entre el público paleozoico comenzaran a surgir rumores de que Timbiriche se iba a reunir, los cuales surgieron porque Benny Ibarra y Erik “el soltero” Rubín compartieron una fotografía junto a Paulina Rubio en Miami. Por si fuera poco, Mariana Garza dijo que esa reunión fue para concretar la participación de “La Chica Dorada”, una de las más detestadas entre los fans actualmente por su prepotencia y desafortunadas declaraciones.

Ahora, en la más reciente emisión “Ventaneando”, Mariana Garza dio una entrevista a la gente de la santa patrona Pati Chapoy, en la que dijo que todos los integrantes originales de Timbiriche se están preparando para una gira del reencuentro, la cual podría suceder a mediados de 2025 o inicios del 2026.

Cabe recordar que previo a esto, Benny Ibarra emitió unas tibias declaraciones a la prensa rosa en las que dijo que no podía confirmar el retorno del Timbiriche original, aunque los fans especularon que sí lo sabía y que solo quería mantener en “secreto” la noticia.

“No, no me gustaría aseverarlo de esa manera. La gente compra un boleto y va a ver a Timbiriche un día. Y son felices y les gusta mucho. Para nosotros siete decir que vamos a hacer un reencuentro Timbiriche, tenemos que apartar dos años de nuestra vida por lo que significa producir el espectáculo, montarte en él y girarlo, entonces por eso no es tan fácil, pero lo vamos a hacer, van a ver que sí”, dijo entonces Benny.

Ahora, Mariana Garza confirmó todo con bombo y platillo: “Bendito Dios, sí, esa es la idea, empezar a trabar juntos a partir de febrero, haciendo toda la preproducción. Nos llevamos mucho tiempo, esta vez no va a ser la excepción. Queremos hacer algo mejor de lo que pasó la última vez”.