Mariana Bo confirmó que está saliendo con José Eduardo Derbez, después de mucha especulación en redes sociales por diversas fotos y videos que los ligaban, tras la separación del actor con Paola Dalay.

A dos semanas de anunciar el rompimiento entre la influencer y el histrión, él fue captado junto a la DJ mexicana, lo que comenzó con las especulaciones sobre un posible romance, pese a que se creía que ella era lesbiana.

🚨 JOSE EDUARDO DERBEZ CON NUEVA NOVIA? 🤯😱😱



A solo dos semanas de anunciar su separación de Paola Dalay, JOSÉ EDUARDO DERBEZ apareció con la DJ MARIANA BO en un campo de tiro, y las redes ya los ven como pareja.



Fue el sábado 14 de noviembre. Mariana subió a sus historias de… pic.twitter.com/czE658tvFN — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 17, 2026

Mariana Bo confirma romance con José Eduardo Derbez

En un encuentro con los medios de comunicación, Mariana Bo admitió que sí hay un romance en curso con el hijo menor de Eugenio Derbez. “A ver, estamos saliendo, nos estamos conociendo. Estoy abierta al amor, a las oportunidades, él es una mente brillante, a mi se me hace super sexy eso”, comenzó.

En ese sentido, ella contó que a él lo conoció hace más de un año, pero que “la chispa” llegó después de que ella lo invitó a su fiesta de cumpleaños en octubre de este año.

También confirmó que la separación entre José Eduardo y Paola Dalay ocurrió hace cinco meses. “Nos estamos divirtiendo muy bien, yo también le estoy ayudando”, contó ella.

🚨JOSÉ EDUARDO SE SEPARÓ DE PAOLA DALAY HACE 5 MESES🚨



🚨JOSÉ EDUARDO ES CABALLEROSO , ES DETALLISTA🚨

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JOSÉ EDUARDO DERBEZ: MARIANA BO Habla por primera vez se estan conociendo JOSÉ Es detallista pic.twitter.com/3UOumAlzI1 — Edn (@edorantes1) November 20, 2026

Asimismo, señaló que él es un hombre muy detallista, ya que ella ha recibido bonitas sorpresas de su parte como el enorme ramo de rosas que compartió en sus redes sociales recientemente.

En otro momento, en conversación con el programa Hoy, volvió a confirmar el romance. “Estamos saliendo, nos estamos conociendo. Es muy caballeroso. A mi me gusta la gente de mentes brillantes, educada y él lo cumple todo”, sentenció.

Sin embargo, detalló que ambos siguen solteros, por lo que no hay un noviazgo o una relación más seria de momento.

Cuando le dijeron que en apariencia podría parecerse a la ex de él, Paola Dalay, ella replicó. “Siento que yo soy más oscura, tengo colmillos, ella no. Yo soy músico, ella no...”, bromeó.

‼️ ESCÁNDALO: SE DECÍA QUE NO LE GUSTABAN LOS HOMBRES… HASTA QUE LLEGÓ JOSÉ EDUARDO DERBEZ... La DJ MARIANA BO confirma que está saliendo con el recién separado JOSE EDUARDO DERBEZ. 😰😱😳



"Claro, estamos saliendo, nos estamos conociendo. Estoy soltera, él también, así que…… pic.twitter.com/QSFeSqrv43 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 20, 2026

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