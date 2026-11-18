La DJ y violinista Mariana Bo y José Eduardo Derbez han llamado la atención del público pues en días recientes aparecieron juntos en diversas salidas, tras la ruptura del actor con Paola Dalay, creadora de contenido y madre de su hija.

La artista sinaloense afirmó en una entrevista que disfrutan compartir tiempo juntos y aclaró si entre ellos existe algo más que una amistad. Además, compartió en sus redes sociales la foto de un enorme ramo de rosas rojas y agradeció a José Eduardo el detalle.

Flores y fiesta, Mariana Bo revela detalles de su relación con José Eduardo Derbez

Durante una entrevista con Ventaneando, Mariana Bo aclaró que su vínculo con el actor José Eduardo Derbez no va más allá de una amistad. “Hasta este momento, no existe más que una amistad”, afirmó la productora musical, quien además describió a Derbez como “un gran amigo”.

La artista sinaloense también contó que han convivido con frecuencia después de invitarlo a celebrar su cumpleaños. “Hice una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle”, relató al programa. Más tarde, dijo, José Eduardo la invitó a una práctica de tiro, una experiencia que ella calificó como “muy cool”.

Mariana Bo también reveló que lo invitó a asistir con ella al festival Tomorrowland, y sobre la posibilidad de tener un romance, expresó: “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool”.

La DJ también compartió en Instagram una fotografía de un ramo de rosas acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido a José Eduardo Derbez.

Mariana Bo agradece a José Eduardo Derbez por las flores que le regaló ı Foto: Captura de pantalla IG djmarianabo

¿Quién es Mariana Bo?

Sandra Mariana Borrego Robles, conocida como Mariana BO, nació en Culiacán, Sinaloa, el 27 de octubre de 1990. Es una DJ y productora mexicana, es reconocida por haber fusionado el violín y percusiones en vivo con la música electrónica.

Logró posicionarse en el puesto #34 de la encuesta realizada en 2022 por la prestigiosa revista DJ Mag.

Mariana Bo se ha presentado en festivales de talla internacional como Tomorrowland, Ultra Music Festival Miami, Electric Daisy Carnival (EDC) Vegas-México-China, Daydream Festival Bélgica, Airbeat One Festival Alemania, Parookaville Festival y Sunburn Festival, entre otros.

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