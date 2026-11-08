¿Quién es Wendy Salazar, la mujer que relacionan con José Eduardo Derbez?

Tras la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, muchos se han preguntado si es verdad que como dijeron en el pasado, no hubo una tercera persona en discordia en su relación que los hizo terminar.

Por este motivo, el público busca cualquier relación aparentemente cercana de los famosos para comenzar las especulaciones sobre si ellos tuvieron algo que ver con la separación que habría ocurrido hace varios meses.

¿Quién es Wendy Salazar?

Wendy Salazar es una creadora de contenido de 32 años de edad que vive en Nuevo León, de donde es originaria. En Instagram tiene 48.2 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene 390.06 mil seguidores.

El nombre de Wendy Salazar comenzó a dar de qué hablar por una publicación de la joven en la que aparecía junto a José Eduardo Derbez en la reciente presentación en vivo de Mixologando.

“La vida te sorprende de formas inimaginables”, expresó, “muchos que me conocen y siguen saben lo que yo quería por lo menos tener una foto con @jose_eduardo92, pero subir al escenario y ser parte del show por lo menos unos minutos fue wow. ¡Sigo sin poderlo creer!“, celebró.

El evento donde la joven se encontró con Derbez fue en Maketeatro, en Ciudad de México, el pasado martes 3 de noviembre en una presentación en vivo con público presente.

Lo que llamó la atención del público sobre esta publicación fueron los Me Gusta, ya que entre ellos destacó el de Paola Dalay, quien además comentó la publicación con un emoji de una carita con ojos de corazón.

Como respuesta, los Internautas se preguntaron si la mamá de Tessa Derbez estaría celosa del encuentro del actor con la joven creadora de contenido. Algunos comentarios fueron:

“Devolada de celosa”

“¡Esta qué”

“Tú vete a a apoyar a tu orejón”

“Andas bien pendiente de los dos. Ya suelta a JE. Quieres uno en el día y otro en la noche”

“¿Y tú? ¡Ridícula!”

“Qué te metes, déjalo ser feliz”

¿Quieres saber más?

Detienen orden de aprehensión a Vadhir Derbez por amparo, confirma la Fiscalía de CDMX

José Eduardo Derbez aclara que sí sabía del romance entre Paola Dalay y César Romo | VIDEO

Sasha Sokol cuestiona a quienes juzgan a las víctimas de abuso tras críticas por caso Luis de Llano

¿Quién era y de qué murió el hermano de Mónica Castañeda, Jorge Castañeda?