Detienen orden de aprehensión a Vadhir Derbez por amparo, confirma la Fiscalía de CDMX

Parece que de momento, Vadhir Derbez ha logrado detener su posible detensión, en medio de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el delito de violación.

El caso se relacionada con una denuncia presentada el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por una modelo estadounidense de 19 años, hechos ocurridos durante la grabación de un videoclip musical.

Vadhir Derbez ı Foto: IG vadhird

Recientemente, se difundió la denuncia que sería presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía capitalina aclaró que mantiene abierta una investigación distinta y que cuenta con datos de prueba suficientes para judicializar el caso.

La dependencia informó que obtuvo una orden de aprehensión contra el investigado por el delto de violación; sin embargo, la misma quedó sin efectos después de que promoviera un juicio de amparo.

Es por este motivo que Vadhir Derbez puede continuar con su proceso penal en libertad y ser citado a la audiencia inicial sin tener que quedar detenido.

Los abogados del actor han manifestado su disposición para colaborar con las autoridades, pero no se ha llevado a cabo su comparecencia. Las autoridades habrían realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que logre concretarse la notifiación.

La institución aseguró que seguirá con las dirigencias para esclarecer los hechos e impulsar el proceso penal, además de garantizar el acceso a la justicia de la denunciante.

VHADHIR DERBEZ ACUSADO DE VIOLACIÓN!! 😱 La FISCALIA CAPITALINA ya emitió un comunicado con respecto a la situación actual de ahora VHADIR "N" con respecto a este nuevo caso en dónde se le acusa de VIOLACIÓN. Ya se giró una ORDEN DE APREHENSIÓN contra él, sin embargo sus... pic.twitter.com/IyTCMNMad8 — Doña Carmelita (@CarLon_2020) November 6, 2026

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