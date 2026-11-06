Maluma anuncia Loco X Volver World Tour 2027, ¿cuándo viene a México?

Maluma ha revelado el Loco X Volver World Tour 2027, su nueva gira mundial, con una presentación sorpresa en formato pop-up en el Aeropuerto Internacional de Miami y el estreno del video oficial del tour.
Fue en plena terminal aérea que el cantante apareció junto a sus músicos e interpretó “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”. Su más reciente álbum explora la idea de regresar a las raíces y reconectar con las personas y los lugares que nos forman.
El anuncio cerró una campaña que durante dos semanas dejó pistas de la gira en Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México. Carritos ambulantes inspirados en los puestos tradicionales colombianos recorrieron esas ciudades, acompañados de intervenciones urbanas y acciones con creadores de contenido que celebraron las distintas etapas de su carrera.
La gira lo llevará a más de 60 ciudades en todo el mundo para reencontrarse con sus seguidores, ahora con Loco X Volver, el álbum que Maluma presentó en mayo de 2026 y marca una nueva etapa artística.
“Hay lugares que marcaron mi historia y personas que hicieron posible cada uno de mis sueños. Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó, de reencontrarme con quienes han crecido conmigo y de llegar a nuevos rincones del mundo para seguir escribiendo nuestra historia”, reflexionó el reguetonero.
“Porque Maluma no existiría sin mis fans, sin su amor y sin cada voz que ha cantado mis canciones. Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa”, finalizó.
¿Cuándo vendrá Maluma a México?
Hasta el momento, se han anunciado diversas presentaciones de Maluma en territorio mexicano para el próximo año, pues se presentará en Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.
Sin embargo, no se han revelado las fechas exactas o los recintos en los que se llevarán a cabo las presentaciones. Para más información sobre las fechas, puedes revisar AQUÍ los detalles de la gira mundial y el acceso a la venta de boletos cuando se liberen.
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