Informe confirma de qué murio RJ Mitte, actor de Breaking Bad

El actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie de Breaking Bad, murió el 12 de octubre de 2026 en su domicilio en Brownsville, Texas. La noticia en su momento generó polémica por la presunta causa de muerte del histrión.

Y es que a través del tiempo, el joven habló sobre la importancia de la salud mental y señaló que muchas veces “ocultamos como nos sentimos realmente”, reflejando como muchos temas siguen siendo un tabú en la sociedad.

Confirman causa de muerte de RJ Mitte

De acuerdo con el informe del condado de Cameron, RJ Mitte falleció por suicidio por ahorcamiento; además, las autoridades certificaron su fallecimiento a las 13:32 horas del 12 de octubre.

También se detaló que las autoridades solicitaron una autopsia y pruebas toxicológicas. Los resultados de ambos estudios no forman parte de los registros disponibles al público.

Anteriormente, su mánager había adelantado que el actor se habría suicidado, aunque no brindó detalles. Fue su madre, Dyna Mitte, quien lo encontró; según una entrevista con NBC News difundida el 15 de octubre, ella lo llamó a las 11:00 de la mañana y al no obtener respuesta, le llevó comida a su casa.

‘Breaking Bad’ star RJ Mitte, 34, died by suicide by hanging, official inquest reveals pic.twitter.com/e5A1b4SqFN — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 6, 2026

“Una madre nunca debería tener que encontrar a su hijo de esta manera”, afirmó y explicó que su hijo no dejó una nota, por lo que se habría tratado de una decisión repentina y que durante los tres meses previos le había sugerido buscar terapia.

RJ Mitte nació el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Mississippi. Recibió el diagnóstico de parálisis cerebral a los tres años, al igual que su personaje en Breaking Bad.

Fuera de la pantalla, fue embajador de United Cerebral Palsy y de Shriners Children’s, y en 2025 recibió el premio Dream del Disability Rights Legal Center por su trabajo a favor de la inclusión de personas con discapacidad.

También tenía The Mitte Foundation, una organización sin fines de lucro en Texas que brinda apoyo educatvo y becas, impulsa proyectos comunitarios y busca abogar por las personas con discapacidad, romper estereotipos y apoyar causas benéficas en comunidades marginadas.

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