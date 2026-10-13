Este lunes 12 de octubre se dio a conocer la muerte de RJ Mitte, actor reconocido por su papel como el hijo de Walter White en la icónica serie Breaking Bad, una noticia que sacudió al entretenimiento a nivel internacional.

¿Dónde y a qué hora murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

De acuerdo con la información actual, se sabe que el joven artista de 34 años de edad se suicidó y fue hallado en su domicilio en Brownsville, Tecas, después de que la policía recibió una llamada alrededor de las 12:50 horas.

Cuando los agentes llegaron al sitio, encontraron a RJ Mitte sin vida. De acuerdo con la información publicada por la revista, un juez declaró muerto al actor a la 1:32 de la tarde y se determinó que no habían indicios de violencia.

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Pese a que la causa de muerte ya fue confirmada por su representante, el Departamento de Policía de Brownsville señaló que la investigación continúa para confirmar la causa y manera oficial de fallecimiento.

Surgen videos tras la muerte de RJ Mitte

A traves de redes sociales, se han compartido diversos videos que presumen ser parte de sus últimas entrevistas o apariciones frente a cámara en general.

En uno de los más destacados, el famoso aparece en una entrevista donde dice “no sé cuándo se emitirá esto, pero probablemente ya me habré ido”. Aunque se refería a un viaje de Albuquerque a Nuevo México, el público ahora le da un sentido diferente a sus declaraciones.

This scene from RJ Mitte last ever interview where he was heard saying “I don’t know when this airing, but I’ll probably be gone” is hitting different now😔💔 pic.twitter.com/pIgzAqiHsF — flame (@laflame_xq) October 13, 2026

Otro video inquietante para el público muestra al famoso encima de un globo aerostático. El clip fue grabado por un tercero, que se da cuenta de que el actor luce contemplativo durante el viaje.

Por ello, rápidamente le pregunta si se encuentra bien al ver su rostro, “¿estás bien, RJ? ¿Quieres que tome tu mano?“, le pregunta dudando de su Mitte estaba o no pasándola bien en ese momento.

Después de eso, pregunta qué tan alto están y después dice “parece que estamos más alto de loq ue en realidad estamos”, admitió al mostrar la vista desde el globo hacia el suelo.

Just days before his passing, RJ Mitte, who played Walter White Jr. in Breaking Bad, was seen visibly exhausted and sad while his friend checked in on him to see if he was mentally okay 💔



“You doing okay?” pic.twitter.com/3hIH8XsUDM — veizau (@veizau) October 12, 2026

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