Javier Ibarreche reacciona a las críticas por el doblaje de Wildwood: ‘Duele saberme fuera de este proyecto’

La película de Wildwood se encuentra en medio de una fuerte polémica después de que en redes sociales, miles de mexicanos lamentaran que la cinta de Estudios Laika se viera opacada por lo que han calificado como un mal doblaje.

Y es que voces de los protagonistas startalents como Macarena García y Javier Ibarreche, destacan por tener papeles importantes (la protagonista Prue y el bandido Brendan) y darles una interpretación sin intención.

Ante esto, en redes sociales el público ha pedido que incluso se haga un redoblaje para Wildwood, al señalar que la película que tardó siete años en realizarse por su calidad en stop-motion, merece un mejor doblaje al español.

Javier Ibarreche reacciona a la polémica por Wildwood

Ahora,a través de sus redes sociales, Javier Ibarreche realizó un comunicado donde abordó las críticas que ha recibido por su participación como Brendan en la película de stop motion.

El influencer aseguró que no aceptó el personaje “para quitárselo a un actor de doblaje”; sino “para volverse uno” y consolidarse en el gremio. Asimismo, señaló que la intención era que el resultado fuera bueno y estuviera a la altura del filme.

“De acuerdo a lo que he leído y escuchado estos días, no lo estuvo y lamento que así haya sido”, escribió antes de agregar que dentro de la cabina, creyeron haber logrado el objetivo. “Si su sentir es que el doblaje no estuvo a la altura de la película, entiendo el descontento”, declaró.

Ibarreche agregó: “Lo que puedo hacer es cuestionarme hacia adentro”, antes de mencionar que quizás en otros trabajos de doblaje tampoco ha tenido la recepción esperada. Después señaló que “el trabajo se hizo con la mejor intención. No hubo malicia. Si a caso ignorancia, pero no malicia”.

Finalmente, Javier Ibarreche declaró que estaba triste de quedar fuera del proyecto, lo que abrió la puerta a un posible redoblaje, como muchos esperan que suceda.

“Deseo genuinamente que quienes están molestos con este trabajo, obtengan por fin la película que esperaban. Claro que duele saberme fuera de este proyecto, pero el dolor a veces es parte del vaivén de la crítica. Y hoy me tocó de este lado”, finalizó.

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