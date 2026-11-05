Sería la tercera denuncia de este tipo en su contra

Vadhir Derbez enfrenta una nueva denuncia por un presunto delito sexual, según el despacho Vega Mac Gregor Arellano. El caso cobra relevancia porque esta sería la tercera acusación pública de este tipo que enfrenta el actor y cantante en meses recientes.

Aunque la defensa de la joven denunciante evitó revelar detalles específicos de la investigación, sus abogados confirmaron que ya trabajan con las autoridades para dar seguimiento al expediente y buscar el esclarecimiento de los hechos.

Vadhir Derbez enfrenta otra vez acusación de abuso; ¿quién lo denuncia?

Una mujer presentó una denuncia contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación y los representantes legales de la denunciante convocaron a medios de comunicación para informar sobre el caso este jueves en la Fiscalía General de la República y presionar a las autoridades.

Sin embargo, la rueda de prensa se canceló horas antes de realizarse. Durante una entrevista en Ventaneando, el abogado Adrián Regino, integrante del despacho que representa a la denunciante, explicó que la decisión se tomó debido a que la fiscalía mostró interés en la investigación.

Vadhir Derbez ı Foto: IG vadhird

“La Fiscalía tuvo a bien de manera muy pronta y de manera muy responsable llamar y darle el seguimiento puntual para esta carpeta de investigación”, afirmó.

El abogado también evitó proporcionar detalles sobre la identidad de la denunciante o la fecha de los hechos. Explicó que buscan proteger a la presunta víctima y permitir que las autoridades conduzcan la investigación.

Además, rechazó convertir el caso en un “litigio en medios de comunicación” y señaló que corresponde a peritos y ministerios públicos especializados esclarecer los hechos.

“Debemos de ser más conscientes y sobre todo más pendientes de todos y todas, las víctimas que afrontan esta situación”, declaró el representante legal.

Por ahora, la investigación continúa en manos de las autoridades competentes. El actor Vadhir Derbez no se ha pronunciado al respecto.

#LoVisteEnVentaneando

Nos conectamos vía Zoom con Adrián Regino, abogado de la nueva denunciante de Vadhir Derbez tras los recientes señalamientos en su contra.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/r3L9Kt4Kvd — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 5, 2026

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