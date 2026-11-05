Russell Brand llega al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el 16 de octubre de 2026.

Este jueves 5 de noviembre el actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue declarado culpable de cargos de violación y agresión sexual en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

El lunes será sentenciado por un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual; el juez Joel Bennathan señaló que dictará una pena de prisión “significativa”, según Associated Press. El histrión fue absuelto de dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión indecente.

El juez rechazó una solicitud de libertad bajo fianza por la posibilidad de que Brand pudiera huir, y fue puesto bajo custodia.

¿Quiénes son las mujeres que denunciaron agresiones sexuales de Russell Brand?

En total, seis mujeres acusaron a Russell Brand de agredirlas sexualmente y violarlas entre 1999 y 2009. Sin embargo, los casos de dos de ellas fueron desestimados por las autoridades.

Según información de AP, la primera mujer declaró que el actor la violó en una habitación de hotel en 1999, luego de que se conocieran durante una actuación en la conferencia anual del Partido Laborista.

Otra mujer alegó que Russell Brand la violó oralmente en 2004 en el baño de un bar de Londres. Ella dijo que acababa de conocer al histrión y que, mientras platicaba con él, el comediante le agarró los pechos y la arrastró al baño.

El comediante y actor Russell Brand llega al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el lunes 12 de octubre de 2026 ı Foto: AP

Una tercera mujer, una fan de 21 años en ese momento, dijo que el británico la violó analmente en su casa después de que ella lo conociera en uno de sus shows en 2009.

Una cuarta mujer señaló que Brand le agarró del brazo e intentó arrastrarla al baño de hombres de su oficina en 2001. La quinta mujer alegó que él la besó y manoseó en la emisora de radio de Londres donde trabajó en 2004 o 2005.

Una sexta mujer dijo que Russell Brand presionó su rostro contra su entrepierna y luego le exigió que le hiciera un masaje mientras grababan un proyecto de televisión en 2009.

Las mujeres dijeron que no denunciaron las agresiones en ese momento por vergüenza y por temor a que no les creyeran debido a la fama del actor.

Los nombres de las mujeres que denunciaron a Russell Brand no han sido difundidos pues la ley británica protege sus identidades.

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