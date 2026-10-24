Ramón Ayala Jr., hijo del famoso acordeonista Ramón Ayala, se entregó a las autoridades en Hidalgo, Texas, luego de que, en mayo de este año, tres hombres, extrabajadores de Lo Bravos del Norte, presentaran una demanda por presunto abuso sexual y tratos humillantes.

La información fue difundida en redes sociales, donde también se publicó una foto del músico acusado durante la detención.

¿De qué acusan a Ramón Ayala Jr. y a su padre Ramón Ayala?

De acuerdo con declaraciones del abogado Tony Buzbee, Ramón Ayala Jr. enfrenta una demanda. El proceso fue dado a conocer en Houston, Texas, en mayo, y fue presentado por tres hombres identificados como John Doe #1, #2 y #3.

Los extrabajadores de Lo Bravos del Norte señalaron al hijo de El Rey del Acordeón por presuntas agresiones sexuales y situaciones que describieron como humillantes y traumáticas mientras laboraban en la agrupación.

Los denunciantes también afirmaron que Ramón Ayala tuvo conocimiento de los presuntos abusos y no intervino, por lo que él también está involucrado en la demanda por omisión.

Eliud González denuncia haber vivido acoso sexual a manos de Ramón Ayala Jr., hoy alza la voz por el mismo, y cuenta cómo su sueño de ser un gran músico se vio truncado por los malos tratos, abusos y acoso que vivió mientras que estaba en la agrupación Ramón Ayala y sus bravos… pic.twitter.com/YgURAo57pl — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) May 14, 2026

El intérprete de “Tragos de Amargo Licor” lanzó un comunicado en redes sociales en aquel momento, en el cual aseguró que confiaba en que la verdad se esclarecería mediante el debido proceso legal.

Hijo de Ramón Ayala se entrega a la policía tras demanda por abuso

A través de redes sociales, los comunicadores Javier Ceriani y Eduardo Elizondo informaron que Ramón Ayala Jr. se entregó a la policía de Hidalgo, Texas.

Ramon Ayala Jr. surrenders to police amid sexual allegations pic.twitter.com/aIA5Zx9Nj8 — NBC 23 RGV (@kveotv23) October 24, 2026

Además, el abogado de las víctimas, Tony Buzbee, confirmó que el músico “se entregó y fue procesado por un cargo de agresión sexual de mi cliente, John Doe”.

El defensor legal también recordó que cuando se presentó el caso, él y sus clientes fueron agredidos por los abogados de Ramón Ayala. “Abogados de la banda agredieron públicamente a nuestros clientes y me agredieron”, dijo.

Reiteró que buscan hacer justicia y que están dispuestos a cooperar con lo que requieran las autoridades: “Que las autoridades hayan actuado es un paso positivo. Cooperaremos según proceda para asegurar que se haga justicia”.

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