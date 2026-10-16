Sean ‘Diddy’ Combs es trasladado de prisión tras reportes de estilo de vida de lujo tras las rejas

Sean “Diddy” Combs fue trasladado a una prisión federal en Pensilvania tras recibir informes de que el magnate del hip-hop llevaba la vida a lo grande y resultó herido en una pelea en su celda de Nueva Jersey, según informó este viernes a The Associated Press una persona carcana al asunto.

La Oficina Federal de Prisiones está trasladando a Combs, de 56 años, de FCI Fort Dix a FCI Allenwood Low, una instalación de baja seguridad al sur de Williamsport y a unos 155 millas (250 kilómetros) al oeste de la ciudad de Nueva York, según la persona. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato.

La Oficina de Prisiones confirmó la medida de Combs pero no proporcionó más detalles. La agencia afirmó que no trata las condiciones de confinamiento de nadie bajo su custodia, incluyendo los motivos de traslado, por motivos de privacidad, seguridad y protección.

“Las decisiones sobre la colocación de los internos las toma el BOP, y no estamos en posición de hablar sobre las circunstancias que rodean este traslado”, dijo el portavoz de Combs, Juda Engelmayer. “Sean sigue centrado en avanzar, y esperamos que su tiempo en la nueva instalación sea productivo y sin interrupciones innecesarias.”

Combs cumple una condena de cuatro años y dos meses por su condena del año pasado por cargos relacionados con la prostitución por transportar personas a través de fronteras estatales para encuentros sexuales. El caso contó con testimonios desgarradores sobre violencia y fiestas sexuales que él llamó “freak-offs”. Fue un ajuste de cuentas contundente para una de las figuras más influyentes de la música y el entretenimiento.

Fotografías de la casa de Diddy Combs ı Foto: Departamento de Justicia

El mes pasado, NBC News informó que Combs seguía disfrutando de aspectos de su estilo de vida millonario en FCI Fort Dix, introduciendo Hennessy de contrabando, haciendo que compañeros de prisión cocinaran, limpiaran, le hicieran la cama y le dieran masajes, y usaba un móvil de contrabando para ver redes sociales y selfies desnudos de una exnovia.

El miércoles, TMZ informó que Combs resultó herido en una pelea con otro recluso en Fort Dix y tuvo que ser sacado de la prisión para recibir tratamiento. En una rara réplica, la Oficina de Prisiones refutó el informe de TMZ, diciendo a la AP: “La historia a la que se refiere es falsa y no ocurrió.”

Tras el informe de NBC, Combs fue trasladado a la unidad de alojamiento especial de la prisión, una zona muy protegida de la instalación alejada de la población general, para internos con problemas disciplinarios o de seguridad. También se le han descontado 41 días de crédito por buena conducta, lo que retrasa su fecha de liberación al 2 de marzo de 2028, según la persona familiarizada con el asunto.

En abril, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EU escuchó los argumentos en el intento de Combs de revocar su condena y sentencia, que sus abogados consideraron demasiado severos. El tribunal aún no ha dictado nada.

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