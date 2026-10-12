¿Qué le pasó a Sean ‘Diddy’ Combs, lo sacaron de la prisión para hospitalizarlo de emergencia?

Este lunes se confirmó que Sean “Diddy” Combs fue trasladado desde prisión hacia un hospital durante las primeras horas del 10 de octubre debido a una emergencia médica.

El prisionero conocido como P. Diddy fue trasladado desde la prisión federal FCI Fort Dix de Nueva Jersey hacia un hospital, debido a una lesión que sufrió en la cabeza, y hasta el momento no se ha revelado cuál fue esta institución médica.

Debido a que se encontraba consciente y hablando cuando fue trasladado en ambulancia alrededor de las 01:00 horas del sábado, se sabe que la lesión que sufrió no ponía en riesgo la vida del excantante y productor musical de 56 años de edad.

El representante de Sean Combs informó a medios estadounidenses que se encuentran trabajando para confirmar las circunstancias en las que se lesionó, y que su principal preocupación es la salud y el bienestar del prisionero.

Sean “Diddy” Combs únicamente fue trasladado de manera temporal para recibir la atención médica, por lo que actualmente permanece bajo custodia federal cumpliendo la sentencia que recibió en 2025.

Breaking News❗️ Diddy taken OUT of prison over sudden HEAD INJURY pic.twitter.com/sqHVbgk1ND — Dylan (@DylanCalisto) October 12, 2026

¿Cuándo saldrá Diddy de la cárcel?

Sean Combs recibió una sentencia de 50 meses en prisión luego de ser declarado culpable el 3 de octubre del 2025 por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer prostitución.

Combs fue absuelto de los cargos como tráfico sexual y conspiración para extorsionar por el juez federal, Arun Subramanian, quien consideró que existían pruebas de abuso físico, emocional, psicológico y subyugación contra sus víctimas, Cassie Ventura y Jane Doe.

Sin embargo, la fecha de liberación de P. Diddy ha pasado por diversos cambios, pues pese haber sida fijada para mayo del 2028, en julio de este año se había adelantado para el 24 de enero del 2028.

NEW: Diddy had already booked public appearances and speaking engagements, under the assumption he'd be going home today.



The judge just sentenced him to more than four years in federal prison. pic.twitter.com/2bwjWKt8Y0 — chris evans (@notcapnamerica) October 3, 2025

Recientemente se dio a conocer que la fecha de liberación de Combs se movió de nueva cuenta, por lo que ahora será liberado el 5 de febrero del 2028, y hasta el momento no se cuenta con una explicación sobre estos cambios por parte del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

Sobre su estadía en prisión, se sabe que P. Diddy mantuvo un enfrentamiento con otro interno, pues incluso este señaló que el rapero mantenía una vida de lujos dentro de prisión, razón por la cual pasó un tiempo en confinamiento.

P. Diddy is supposed to speak any minute right now, you can find people talking about it on Youtube. After that, the judge is going to hand down his (Diddys) sentence. Honestly I couldn't care less if he spent the rest of his life in Prison. He is a monster, and everybody knows… pic.twitter.com/Wpv9WxXUmw — Florida Jon (@jopawo) October 3, 2025

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