Puff Daddy es sentenciado a más de 4 años en prisión

Puff Daddy, también conocido como Sean Diddy Combs o P Diddy, fue sentenciado a cuatro años y un mes en prisión y una multa de 500.000 dólares después de ser encontrado culpable por dos delitos relacionados a la prostitución.

A tres meses de ser declarado culpable, Puff Daddy se volvió a presentar en la corte para recibir su sentencia, donde aprovechó para pedir perdón a todas sus víctimas, incluyendo a su ex novia Cassie Ventura.

🚨🚨🚨BREAKING: Sean "Diddy" Combs, formerly known as "Puff Daddy" sentenced to 4 years and 1 month in prison (50 months). Judge says Combs has inspired the "community of color" and recognizes him for closeness to his family. But he said a history of good works cannot wash away… pic.twitter.com/uKSYP5zr1t — Plein Crazy (@PleinCrazy) October 3, 2025

De acuerdo con el juez Arun Subramanian, el tribunal “no tiene la certeza” de que el agresor “no volviera a cometer estos delitos” de ser puesto en libertad, por lo que se le impuso una pena para "enviar un mensaje tanto a los agresores como a las víctimas de que el abuso contra las mujeres se castiga con verdadera responsabilidad”.

En ese sentido, el juez asegura que los delitos por los que fue declarado culpable “causaron un daño irreparable a dos mujeres” y acusó, “usted no era un simple cliente. Era más que eso, aunque su moneda de cambio fuera la satisfacción de sus deseos sexuales en lugar del dinero”, dijo.

Combs fue sentenciado por transportar para ejercer la prostitución; cabe mencionar que fue absuelto de otros dos cargos por tráfico sexual y uno por liderar una organización criminal. A pesar de ello, el juez asegura que lo consideró para determinar su castigo.

Puff Daddy se disculpa con sus víctimas

“No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Sé que nunca volveré a levantarle la mano a otra persona. Sé que he aprendido la lección. Estoy dispuesto a cumplir con cualquier condición que me imponga el tribunal”, declaró Combs en un alegato final, donde pidió perdón a sus víctimas, incluyendo a Cassie Ventura, ex novia y principal testigo.

Además, hizo un llamado a la misericordia del juez: "Le pido a Su Señoría la oportunidad de volver a ser padre. Le pido a Su Señoría la oportunidad de volver a ser hijo. Le pido a Su Señoría la oportunidad de volver a ser líder en mi comunidad. Le pido a Su Señoría la oportunidad de recibir la ayuda que tanto necesito para convertirme en una mejor persona, porque no quiero defraudar a Dios, no quiero defraudar a mi familia”, solicitó.

Si bien la fiscalía exigía que Puff Daddy pasara 135 meses en la cárcel, es decir 11 años, se calculaba que su pena máxima oscilaría entre los 51 y 63 meses de prisión; los abogados del productor pedían 14 meses, con un máximo de entre 21 y 27 meses tras las rejas.

Así es como se define el futuro de Sean ‘Diddy’ Combs después de dos años, pues fue en noviembre de 2023 que el famoso fue detenido y comenzaron las investigaciones en torno a sus retorcidas ‘fiestas blancas’ y demás celebraciones que incluían drogas y abuso de personas conscientes o inconscientes, manipuladas por tratar de alcanzar la fama.