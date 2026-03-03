Reducen sentencia de Puff Daddy, ¿Cuándo saldrá de prisión?

El caso de Sean Combs, mejor conocido como Puff Daddy o P Diddy, sigue dando de qué hablar ahora que se dio a conocer que el productor obtuvo una reducción de sentencia por su buena conducta dentro de prisión.

Reducen sentencia de Puff Daddy

Puff Daddy se enfrentaba a acusaciones de tráfico sexual y conspiración de extorsión. Por este motivo, el músico fue sentenciado a las 4 años y 2 meses de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de transporte de personas para ejercer prostitución.

Puff Daddy ı Foto: AP

Fue el julio del 2025 que Combs recibió su sentencia y recientemente, se dio a conocer que la condena había disminuido por el ingreso del productor musical a un programa de rehabilitación.

Según Page Six, la fecha de salida del famoso que estaba prevista para el 4 de junio de 2028, ahora se adelantó al 25 de abril de 2028. Esto es consecuencia de que el rapero se inscribió en noviembre a un programa de rehabilitación relacionado con el abuso de drogas.

Un representante del famoso aseguró: “El Sr. Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) y se ha tomado en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, enfocado en su crecimiento y comprometido con un cambio positivo”.

La condena del rapero ya había sido modificada con anterioridad. En noviembre, la sentencia aumentó del 8 de mayo al 4 de junio por incumplir diferentes reglas en la Institución Correccional Federal Fort Dix en Nueva Jersey.

Entre las razones estaba involucrado el consumo de alcohol casero, así como su participación en una llamada telefónica a tres bandas. La reducción de la condena del productor llega al poco tiempo de su proceso de apelación.

Sean 'Diddy' Combs, también conocido como P Diddy o Puff Daddy. ı Foto: AP

A finales de diciembre, Puff Daddy solicitó su liberación, pues su abogada señalaba una posible vulneración de sus derechos constitucionales al ser sentenciado “erróneamente” y defendió que la conducta por la que era condenado no era de la naturaleza criminal.

Por su parte, Alexandra Shapiro, otra abogada de su equipo legal, mencionó que su condena era “ilegal, inconstitucional y una perversión de la justicia”, por lo que solicitó una sentencia más corta para el famoso.

Fue en febrero del 2026 que los fiscales se rehusaron a las solicitudes de la defensa de Puff Daddy, quien permanece inscrito en el programa de rehabilitación y continúa cumpliendo su condena en Nueva Jersey.